Introduzione
Con la nuova serie Galaxy Tab S12, Samsung punta su design ultrasottile, potenza di elaborazione e un'integrazione sempre più profonda dell'intelligenza artificiale. Composta dai modelli Galaxy Tab S12 Ultra e Galaxy Tab S12+, la nuova gamma è pensata per chi cerca un dispositivo capace di accompagnare studio, lavoro e creatività, grazie a grandi display AMOLED, S Pen inclusa, autonomia elevata e strumenti AI avanzati per prendere appunti, creare contenuti e gestire attività complesse anche in mobilità.La serie Galaxy Tab S12 integra Galaxy AI, l'assistente Gemini, strumenti per il riassunto automatico di note e documenti e sei mesi di accesso a Google AI Pro. A completare l'offerta c'è Adobe Photoshop (per 4 mesi) preinstallato, una novità assoluta per un tablet Android Samsung.
Quello che devi sapere
Galaxy Tab S12 Ultra
È il modello di punta della nuova gamma Samsung. Con uno spessore di appena 5,1 millimetri e un ampio display Dynamic AMOLED 2X da 14,6 pollici, si propone come una vera postazione di lavoro portatile. Il tablet integra la S Pen, offre funzionalità avanzate di multitasking con schermo suddivisibile fino a tre aree e sfrutta le nuove funzioni Galaxy AI per prendere appunti, riassumere documenti e interagire con assistenti intelligenti come Gemini. Il nuovo processore a 3 nanometri garantisce una maggiore potenza elaborativa rispetto alla generazione precedente, mentre il sistema di raffreddamento con Camera di Vapore 3D assicura stabilità durante attività impegnative come video editing, progettazione grafica e utilizzo intensivo delle funzionalità AI.
Galaxy Tab S12 Ultra, le caratteristiche
- Display Dynamic AMOLED 2X da 14,6 pollici a 120 Hz
- Luminosità fino a 1.600 nit
- Processore MediaTek Dimensity 9500
- Fino a 16 GB di RAM e 1 TB di storage espandibile tramite microSD fino a 2 TB
- Batteria da 11.600 mAh con ricarica rapida a 45 W
- Autonomia dichiarata fino a 23 ore di riproduzione video
- Certificazione IP68 contro acqua e polvere
- S Pen inclusa in confezione
- Prezzo di partenza: 1.539 euro
Galaxy Tab S12+
Mantiene gran parte delle tecnologie del modello Ultra in un formato più compatto e leggero. Il display Dynamic AMOLED 2X da 12,6 pollici è stato ampliato rispetto alla generazione precedente, grazie a cornici più sottili che aumentano la superficie utile senza penalizzare la portabilità. Anche su questo modello trovano spazio Galaxy AI, la S Pen inclusa e le funzionalità di multitasking avanzato pensate per studio, produttività e gestione simultanea di più applicazioni. Samsung punta inoltre a trasformare il tablet in uno strumento creativo completo grazie all'integrazione di applicazioni professionali come Adobe Photoshop, Notability, Goodnotes e LumaFusion. L'obiettivo è offrire una piattaforma in grado di sostituire, in molti contesti, un tradizionale computer portatile, soprattutto per chi lavora con contenuti digitali, appunti e documenti.
Galaxy Tab S12+, le caratteristiche
- Display Dynamic AMOLED 2X da 12,6 pollici a 120 Hz
- Luminosità fino a 1.600 nit
- Processore MediaTek Dimensity 9500
- 12 GB di RAM e storage fino a 512 GB, espandibile tramite microSD fino a 2 TB
- Batteria da 10.600 mAh con ricarica a 45 W.
- Autonomia dichiarata fino a 21 ore di riproduzione video
- Certificazione IP68
- S Pen inclusa in confezione
- Prezzo di partenza: 1.319 euro