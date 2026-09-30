Introduzione

Con la nuova serie Galaxy Tab S12, Samsung punta su design ultrasottile, potenza di elaborazione e un'integrazione sempre più profonda dell'intelligenza artificiale. Composta dai modelli Galaxy Tab S12 Ultra e Galaxy Tab S12+, la nuova gamma è pensata per chi cerca un dispositivo capace di accompagnare studio, lavoro e creatività, grazie a grandi display AMOLED, S Pen inclusa, autonomia elevata e strumenti AI avanzati per prendere appunti, creare contenuti e gestire attività complesse anche in mobilità.La serie Galaxy Tab S12 integra Galaxy AI, l'assistente Gemini, strumenti per il riassunto automatico di note e documenti e sei mesi di accesso a Google AI Pro. A completare l'offerta c'è Adobe Photoshop (per 4 mesi) preinstallato, una novità assoluta per un tablet Android Samsung.