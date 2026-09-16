Pezzo forte di questo smartphone TCL, così come degli altri, è il display NXTPAPER AMOLED: ha una frequenza di aggiornamento ultra-fluida a 120 Hz e un’ottima luminosità di picco, fino a 3.200 nit. Il display è brillante, i colori non sono artefatti ma sono riprodotti in maniera naturale, l’esperienza d’uso è fluida. Ma soprattutto c’è la tecnologia NXTPAPER, progettata per offrire un’esperienza visiva il più naturale possibile: durante la lettura, all’aperto, al chiuso, nel tempo libero. I più attenti avranno notato la dicitura AMOLED accanto a quella NXTPAPER: il P80 è infatti il primo telefono del brand a unire i punti di forza tradizionali dell’AMOLED, tra cui contrasto e luminosità molto elevati, colori vividi, fluidità, alle tecnologie dedicate al comfort visivo. In particolare, ci spiegano, lo smartphone integra un accorgimento hardware per la riduzione della luce blu, la conversione della luce naturale, una distribuzione uniforme della luminosità a livello pixel, un trattamento antiriflesso, temperatura colore adattiva. P80 Ultra integra tre modalità di visualizzazione, facilmente selezionabili tramite un tastino dedicato: quella tradizionale, la modalità Carta (ha quattro profili colore regolabili e trasforma il telefono in una sorta di e-book) e la modalità Max Ink (monocromatica, progettata per favorire la concentrazione riducendo le distrazioni visive). Abbiamo cercato di testare il display in diverse situazioni (luce intensa, luce bassa, lettura, sole diretto) e siamo rimasti sempre soddisfatti, soprattutto dalla capacità di questo telefono di evitare i riflessi, grazie anche a un particolare trattamento della superficie. Funziona bene anche l’adattamento dello schermo alla luce ambientale e all’ora del giorno, con un display in grado di seguire il ritmo circadiano.