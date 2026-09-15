Questi impatti sulla geopolitica e l’ambiente "vanno attentamente soppesati", ha detto all’Ansa il direttore del master in Cybersecurity management dell'Università Campus Biomedico di Roma, Roberto Setola. Secondo l’esperto l’IA "è una tecnologia che si autoalimenta e la sua velocità di evoluzione è esponenziale. Ciò pone dei problemi, ma va detto che in questo momento siamo anche dinanzi a una bolla economica che sta per scoppiare: i 'big' dell'IA, che hanno investito tantissimo ma i cui rientri sono in calo, stanno cioè cercando di dire al mercato che è necessario un rallentamento, ma ciò rientra in parte in una strategia di marketing". Tuttavia, secondo l’esperto, "un rallentamento e maggiori controlli sono necessari, poiché oggi l'IA è ormai in grado di violare i limiti che i programmatori avevano imposto per ragioni di sicurezza al suo stesso funzionamento".

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