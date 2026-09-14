Il presidente della Repubblica ha inviato gli auguri a Papa Leone XIV, che oggi spegne 71 candeline. Nella lettera al Santo Padre anche una riflessione sull'intelligenza artificiale, dopo le questioni sollevate dai ricercatori ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Sergio Mattarella parla di un frangente storico complesso e inquieto, caratterizzato dalla minaccia e dall’uso della forza e anche da nuove tecnologie che offrono possibilità ma anche disparità sociali ed economiche. Nel messaggio inviato al Pontefice che oggi compie 71 anni, il presidente della Repubblica affronta il tema delle nuove tecnologie, che negli ultimi giorni è tornato ad essere centrale nel dibattito internazionale.

Il messaggio di Mattarella "Attraversiamo un frangente storico complesso e inquieto. La minaccia, quando non l'uso, della forza torna a prevalere, mentre spregio delle regole, crescenti iniquità e molteplici conseguenze funeste del cambiamento climatico sono causa di sofferenze per tanti innocenti", ha scritto Mattarella nel messaggio inviato al Santo Padre. "Al contempo, le nuove tecnologie dischiudono possibilità inusitate, ma rischiano anche di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, allargando disparità sociali ed economiche già in essere", ha continuato il presidente della Repubblica. Vedi anche Intelligenza artificiale, l'umanità è a rischio?

L’avvertimento di Dario Amodei Le parole di Mattarella arrivano dopo l’avvertimento di Dario Amodei. Il numero uno di Anthropic ha infatti invitato a rallentare il ritmo di sviluppo dell'intelligenza artificiale. In un lungo post pubblicato sul suo sito web Amodei ha scritto: "I progressi continueranno a sembrare rapidi, e dobbiamo fare un uso saggio del tempo che guadagniamo". Il messaggio è arrivato pochi giorni dopo che un ricercatore di Anthropic, Jacob Coxon, aveva annunciato di lasciare la start-up californiana, accusandola di minimizzare il rischio esistenziale che l'AI rappresenta per l'umanità. Amodei ha affermato che la tecnologia dell'AI ha registrato progressi "drasticamente più rapidi" negli ultimi mesi ed è ormai in grado di migliorarsi autonomamente: una dinamica nota come "auto-miglioramento ricorsivo". "Se lasciata senza controllo, potrebbe superare la nostra capacità di comprendere e controllare questi sistemi, e pertanto deve essere perseguita con estrema cautela, se mai lo si dovesse fare", ha avvertito. Leggi anche Perché le big tech Usa ora hanno paura dell'intelligenza artificiale

Il sostegno di Musk e Altman L’invito di Amodei ha trovato sostegno nei competitors del mondo , Elon Musk e Sam Altman. Una comunione d’intenti per niente scontata. Il primo, ceo di X, e Altman, ceo di OpenAI, hanno supportato l’avvertimento del capo di Anthropic: "Dario ha ragione", ha scritto Musk. "Concordo con lui sulla necessità di gestire i ritmi di sviluppo delle tecnologie di frontiera", ha dichiarato Altman: "È stato uno dei temi centrali delle discussioni che abbiamo avuto in OpenAI nelle ultime settimane. L'idea di avvalersi di valutatori indipendenti, dotati di livelli di accesso paragonabili a quelli dei dipendenti, è ottima; adotteremo la stessa strategia. Presto ulteriori novità da condividere". Leggi anche ChatGpt, OpenAI si prepara a lanciare una super app