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ChatGpt, OpenAI si prepara a lanciare una super app in vista della quotazione in Borsa

Tecnologia
©Getty

Secondo il Financial Times, l'azienda starebbe lavorando alla trasformazione del chatbot in un'applicazione che contenga strumenti per la programmazione. Agenti che aiutino a monetizzare, generando introiti interessanti per gli investitori 

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Open AI vuole trasformare ChatGpt in una super-app, integrando all'interno strumenti per la programmazione che generino maggiori ricavi per competere con Anthropic, attualmente all'apice grazie a Claude Mythos. 

L'azienda ha bisogno di prodotti che monetizzino su ChatGpt

Secondo il Financial Times, OpenAI starebbe lavorando a un approccio all'intelligenza artificiale più utile per gli utenti, che metta a disposizione in un'unica app i cosiddetti agenti. Ovvero strumenti in grado di compiere attività concrete, come organizzare viaggi, riunioni e calendari. Una trasformazione che assomiglia a un assistente personale più professionale e opposta alla nuova Siri, che avrà un taglio più quotidiano simile ad Alexa+. Il problema di ChatGpt, però, è che nonostante abbia portato all'azienda quasi 1 miliardo di utenti, una quantità rilevante di questi lo utilizza gratuitamente. E per non rischiare di non generare introiti appetibili per gli investitori in vista dell'Ipo dell'azienda, servono prodotti per monetizzare. Per questo, nelle prossime settimane gli utenti conosceranno un'interfaccia web e applicazioni nuove, in modo da venire indirizzati più frequentemente verso gli strumenti di programmazione, generazione di contenuti e app di partner terzi, come Canva e Booking.

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