ChatGpt, OpenAI si prepara a lanciare una super app in vista della quotazione in BorsaTecnologia
Secondo il Financial Times, l'azienda starebbe lavorando alla trasformazione del chatbot in un'applicazione che contenga strumenti per la programmazione. Agenti che aiutino a monetizzare, generando introiti interessanti per gli investitori
Open AI vuole trasformare ChatGpt in una super-app, integrando all'interno strumenti per la programmazione che generino maggiori ricavi per competere con Anthropic, attualmente all'apice grazie a Claude Mythos.
L'azienda ha bisogno di prodotti che monetizzino su ChatGpt
Secondo il Financial Times, OpenAI starebbe lavorando a un approccio all'intelligenza artificiale più utile per gli utenti, che metta a disposizione in un'unica app i cosiddetti agenti. Ovvero strumenti in grado di compiere attività concrete, come organizzare viaggi, riunioni e calendari. Una trasformazione che assomiglia a un assistente personale più professionale e opposta alla nuova Siri, che avrà un taglio più quotidiano simile ad Alexa+. Il problema di ChatGpt, però, è che nonostante abbia portato all'azienda quasi 1 miliardo di utenti, una quantità rilevante di questi lo utilizza gratuitamente. E per non rischiare di non generare introiti appetibili per gli investitori in vista dell'Ipo dell'azienda, servono prodotti per monetizzare. Per questo, nelle prossime settimane gli utenti conosceranno un'interfaccia web e applicazioni nuove, in modo da venire indirizzati più frequentemente verso gli strumenti di programmazione, generazione di contenuti e app di partner terzi, come Canva e Booking.