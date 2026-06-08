L'azienda ha bisogno di prodotti che monetizzino su ChatGpt

Secondo il Financial Times, OpenAI starebbe lavorando a un approccio all'intelligenza artificiale più utile per gli utenti, che metta a disposizione in un'unica app i cosiddetti agenti. Ovvero strumenti in grado di compiere attività concrete, come organizzare viaggi, riunioni e calendari. Una trasformazione che assomiglia a un assistente personale più professionale e opposta alla nuova Siri, che avrà un taglio più quotidiano simile ad Alexa+. Il problema di ChatGpt, però, è che nonostante abbia portato all'azienda quasi 1 miliardo di utenti, una quantità rilevante di questi lo utilizza gratuitamente. E per non rischiare di non generare introiti appetibili per gli investitori in vista dell'Ipo dell'azienda, servono prodotti per monetizzare. Per questo, nelle prossime settimane gli utenti conosceranno un'interfaccia web e applicazioni nuove, in modo da venire indirizzati più frequentemente verso gli strumenti di programmazione, generazione di contenuti e app di partner terzi, come Canva e Booking.