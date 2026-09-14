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Tecnologia

AI, a che ora è la fine del mondo?

Alberto Giuffrè

Alberto Giuffrè
A gennaio 2025, all'inizio del suo secondo mandato, Trump affiancato da leader del settore come Altman annunciava il piano di investimenti sull'AI (Getty)

Dal mondo dell'intelligenza artificiale arrivano segnali contrastanti, lanciati dagli stessi leader del settore. Da un lato gli allarmi che inquietano e fanno riflettere, dall'altro la corsa che continua incessante verso la "superintelligenza", mentre il presidente Usa Donald Trump minimizza e nega i rischi, innescando una dialettica con i diretti interessati. A chi credere e soprattutto come leggere questo caos di dichiarazioni, passi indietro, appelli? Cerchiamo di mettere tutto questo in prospettiva

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