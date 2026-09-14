AI, a che ora è la fine del mondo?

Dal mondo dell'intelligenza artificiale arrivano segnali contrastanti, lanciati dagli stessi leader del settore. Da un lato gli allarmi che inquietano e fanno riflettere, dall'altro la corsa che continua incessante verso la "superintelligenza", mentre il presidente Usa Donald Trump minimizza e nega i rischi, innescando una dialettica con i diretti interessati. A chi credere e soprattutto come leggere questo caos di dichiarazioni, passi indietro, appelli? Cerchiamo di mettere tutto questo in prospettiva