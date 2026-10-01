Accordo strategico per portare in Italia nuova generazione di sistema UAS per la difesaTecnologia
L'accordo è stato firmato a settembre 2026 tra Impianti S.p.A. e la statunitense Red Cat Holdings specializzata nello sviluppo di sistemi unmanned e robotici avanzati per la difesa e la sicurezza nazionale
Impianti S.p.A. (EGM: MPT), Technology Scout, System Integrator e Business Developer attivo nello sviluppo e nell’integrazione di soluzioni tecnologiche avanzate per i settori Difesa, Law Enforcement e Advanced Air Mobility, annuncia la firma di una nuova partnership commerciale strategica con Red Cat Holdings, Inc. (Nasdaq: RCAT), società statunitense specializzata nello sviluppo di sistemi unmanned e robotici avanzati per la difesa e la sicurezza nazionale.
L’accordo strategico
L’accordo rafforza ulteriormente il posizionamento di Impianti nel mercato italiano dei sistemi unmanned per applicazioni militari e di sicurezza, mettendo a disposizione di Forze Armate, Forze dell’Ordine e operatori istituzionali un portafoglio di piattaforme progettate attorno alle nuove esigenze operative: rapidità di dispiegamento, autonomia, interoperabilità, resilienza in ambienti contestati e capacità di adattamento all’evoluzione della missione. La trasformazione del moderno scenario operativo ha reso i piccoli sistemi unmanned uno degli elementi centrali delle capacità di Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR), situational awareness, pattugliamento e supporto operativo.
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"Un UAS è parte di un ecosistema più ampio"
“Questa partnership - spiega Simone Lo Russo, Founder e CEO di Impianti S.p.A. - rappresenta per Impianti un ulteriore importante passo nella costruzione di un portafoglio Defense sempre più completo. Red Cat ci ha colpito non soltanto per la tecnologia, ma soprattutto per l’approccio: partire dall’esigenza dell’operatore, imparare dal campo e modificare rapidamente hardware e software in funzione della missione. I recenti scenari operativi hanno dimostrato quanto rapidamente stiano evolvendo i requisiti dei sistemi unmanned. Un UAS non può più essere considerato semplicemente un prodotto: è parte di un ecosistema più ampio che integra ISR, sensori, comunicazioni, software, command & control e operatori adeguatamente formati, a supporto di attività di sorveglianza, ricognizione, situational awareness e mission effectiveness”.
Red Cat
Red Cat ha sviluppato una propria Family of Systems, progettata secondo un approccio modulare e orientato alle esigenze degli operatori sul campo. Tra le piattaforme che caratterizzano il portafoglio Red Cat figurano: Black Widow™, small UAS sviluppato per missioni Short Range Reconnaissance e selezionato dall’U.S. Army nell’ambito del proprio SRR Program of Record. Nel 2026 Red Cat ha inoltre annunciato un contratto da 2,49 milioni di dollari con la U.S. Air Force per sistemi Black Widow, training e supporto destinati a una valutazione tecnica e operativa della piattaforma. Hellcat™, configurazione globale basata sulla piattaforma Black Widow, presentata a Eurosatory 2026 e progettata per rispondere alle esigenze dei clienti internazionali e delle nazioni alleate, con architettura modulare per differenti configurazioni di command & control, payload e software. Edge 130™, sistema VTOL fixed-wing per missioni ISR caratterizzate da maggiore autonomia e raggio operativo, progettato per combinare decollo e atterraggio verticale con l’efficienza del volo ad ala fissa. FANG™, piattaforma FPV sviluppata per rispondere alla crescente esigenza di sistemi modulari e rapidamente impiegabili nelle attività di training, supporto operativo e selezionate applicazioni tattiche.