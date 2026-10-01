L'accordo è stato firmato a settembre 2026 tra Impianti S.p.A. e la statunitense Red Cat Holdings specializzata nello sviluppo di sistemi unmanned e robotici avanzati per la difesa e la sicurezza nazionale ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Impianti S.p.A. (EGM: MPT), Technology Scout, System Integrator e Business Developer attivo nello sviluppo e nell’integrazione di soluzioni tecnologiche avanzate per i settori Difesa, Law Enforcement e Advanced Air Mobility, annuncia la firma di una nuova partnership commerciale strategica con Red Cat Holdings, Inc. (Nasdaq: RCAT), società statunitense specializzata nello sviluppo di sistemi unmanned e robotici avanzati per la difesa e la sicurezza nazionale.

L’accordo strategico L’accordo rafforza ulteriormente il posizionamento di Impianti nel mercato italiano dei sistemi unmanned per applicazioni militari e di sicurezza, mettendo a disposizione di Forze Armate, Forze dell’Ordine e operatori istituzionali un portafoglio di piattaforme progettate attorno alle nuove esigenze operative: rapidità di dispiegamento, autonomia, interoperabilità, resilienza in ambienti contestati e capacità di adattamento all’evoluzione della missione. La trasformazione del moderno scenario operativo ha reso i piccoli sistemi unmanned uno degli elementi centrali delle capacità di Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR), situational awareness, pattugliamento e supporto operativo. Approfondimento Robot umanoidi, Usa vietano l'importazione per la sicurezza nazionale

"Un UAS è parte di un ecosistema più ampio" “Questa partnership - spiega Simone Lo Russo, Founder e CEO di Impianti S.p.A. - rappresenta per Impianti un ulteriore importante passo nella costruzione di un portafoglio Defense sempre più completo. Red Cat ci ha colpito non soltanto per la tecnologia, ma soprattutto per l’approccio: partire dall’esigenza dell’operatore, imparare dal campo e modificare rapidamente hardware e software in funzione della missione. I recenti scenari operativi hanno dimostrato quanto rapidamente stiano evolvendo i requisiti dei sistemi unmanned. Un UAS non può più essere considerato semplicemente un prodotto: è parte di un ecosistema più ampio che integra ISR, sensori, comunicazioni, software, command & control e operatori adeguatamente formati, a supporto di attività di sorveglianza, ricognizione, situational awareness e mission effectiveness”.