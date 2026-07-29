Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Robot umanoidi, gli Usa ne vietano l'importazione per la sicurezza nazionale

Mondo

La Federal Communications Commission ha annunciato l'aggiunta di "dispositivi robotici avanzati" alla lista di prodotti che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza informatica e per le infrastrutture critiche. Sono comunque previste deroghe all'importazione da parte del Pentagono e del Dipartimento per la sicurezza nazionale

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

L'amministrazione del presidente Donald Trump ha inserito i robot umanoidi e quadrupedi nell'elenco dei prodotti e delle aziende la cui importazione negli Stati Uniti è vietata per motivi di sicurezza nazionale. La Federal Communications Commission ha annunciato l'aggiunta di "dispositivi robotici avanzati" alla lista, in un contesto in cui la maggior parte dei robot umanoidi venduti negli Stati Uniti è prodotta all'estero, soprattutto in Cina.

La nuova lista e le motivazioni della Casa Bianca

Nell'elenco figuravano già alcuni tipi di droni e aziende cinesi come Huawei e China Telecom. Ora  vengono aggiunti "robot mobili", cioè macchine capaci di imitare la deambulazione umana o animale, muovendosi su due o quattro zampe. La decisione si basa sulle conclusioni di una task force istituita dalla Casa Bianca, secondo cui i robot di fabbricazione estera possono rappresentare "un rischio per la sicurezza informatica che minaccia la sicurezza delle infrastrutture critiche" e "la sicurezza" dei residenti statunitensi.

Deroghe e utilizzi attuali

Il Pentagono e il Dipartimento per la Sicurezza Interna possono concedere delle deroghe all'importazione. Al momento, la maggior parte dei robot umanoidi è impiegata in ambito industriale, in spazi ristretti come stabilimenti automobilistici o magazzini.

Potrebbe interessarti

Perché la Cina punta sui robot umanoidi contro l’inverno demografico

Mondo: Ultime notizie

Incendi in Grecia, evacuati nove centri abitati a Paros

Mondo

Le fiamme si sono sviluppate ieri tra la vegetazione bassa e un cumulo di rifiuti nella zona di...

Iran, Pasdaran attaccano Hormuz e basi statunitensi. Raid Usa in Iraq

live Mondo

Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi di...

Zelensky: "Putin ha troppe perdite, guerra non più in sue mani". LIVE

live Mondo

Il leader di Kiev alla Casa Bianca da Trump. Nel colloquio sull'Ucraina si è parlato 'di licenze...

Alleanza Globale, Tajani: "Condanniamo violenze coloni Cisgiordania"

Mondo

Si è riunita a Roma, alla Farnesina, la coalizione internazionale che spinge per il...

Usa, atterraggio emergenza per volo Zurigo-New York: "Fumo in cabina"

Mondo

Secondo una prima ricostruzione, la segnalazione d'allarme sarebbe stata relativa a “un incendio...

Mondo: I più letti