La Federal Communications Commission ha annunciato l'aggiunta di "dispositivi robotici avanzati" alla lista di prodotti che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza informatica e per le infrastrutture critiche. Sono comunque previste deroghe all'importazione da parte del Pentagono e del Dipartimento per la sicurezza nazionale

L'amministrazione del presidente Donald Trump ha inserito i robot umanoidi e quadrupedi nell'elenco dei prodotti e delle aziende la cui importazione negli Stati Uniti è vietata per motivi di sicurezza nazionale. La Federal Communications Commission ha annunciato l'aggiunta di "dispositivi robotici avanzati" alla lista, in un contesto in cui la maggior parte dei robot umanoidi venduti negli Stati Uniti è prodotta all'estero, soprattutto in Cina.