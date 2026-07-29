La Federal Communications Commission ha annunciato l'aggiunta di "dispositivi robotici avanzati" alla lista di prodotti che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza informatica e per le infrastrutture critiche. Sono comunque previste deroghe all'importazione da parte del Pentagono e del Dipartimento per la sicurezza nazionale
L'amministrazione del presidente Donald Trump ha inserito i robot umanoidi e quadrupedi nell'elenco dei prodotti e delle aziende la cui importazione negli Stati Uniti è vietata per motivi di sicurezza nazionale. La Federal Communications Commission ha annunciato l'aggiunta di "dispositivi robotici avanzati" alla lista, in un contesto in cui la maggior parte dei robot umanoidi venduti negli Stati Uniti è prodotta all'estero, soprattutto in Cina.
La nuova lista e le motivazioni della Casa Bianca
Nell'elenco figuravano già alcuni tipi di droni e aziende cinesi come Huawei e China Telecom. Ora vengono aggiunti "robot mobili", cioè macchine capaci di imitare la deambulazione umana o animale, muovendosi su due o quattro zampe. La decisione si basa sulle conclusioni di una task force istituita dalla Casa Bianca, secondo cui i robot di fabbricazione estera possono rappresentare "un rischio per la sicurezza informatica che minaccia la sicurezza delle infrastrutture critiche" e "la sicurezza" dei residenti statunitensi.
Deroghe e utilizzi attuali
Il Pentagono e il Dipartimento per la Sicurezza Interna possono concedere delle deroghe all'importazione. Al momento, la maggior parte dei robot umanoidi è impiegata in ambito industriale, in spazi ristretti come stabilimenti automobilistici o magazzini.