Amazon Prime Day 2026, tornano gli sconti per gli abbonati: le date

Le date da segnare sul calendario per gli abbonati Prime sono il 6 e 7 ottobre. Per 48 ore saranno disponibili promozioni in numerose categorie, dalla tecnologia alla casa, fino a bellezza, moda e giocattoli. Previste anche offerte sui prodotti Made in Italy e strumenti personalizzati per seguire gli sconti

Sta per tornare la Festa delle Offerte Prime di Amazon . Il 6 e 7 ottobre, gli abbonati Prime potranno accedere a tantissime promozioni in diverse categorie, dalla tecnologia all'elettronica, passando per casa e cucina, bellezza, salute e cura della persona, moda e giocattoli. Tra i marchi indicati da Amazon ci sono Foppapedretti, ghd, Amazon Basics, Electrolux, Fairy e Lego.

Quando inizia la Festa delle Offerte Prime

L'evento prenderà il via un minuto dopo la mezzanotte del 6 ottobre e proseguirà anche per tutta la giornata del 7 ottobre. Gli sconti riguarderanno diverse categorie di prodotti, compresi articoli di bellezza e skincare, prodotti per la cura personale, per la pulizia e la casa, oltre a alimenti e prodotti per il benessere. Saranno presenti anche offerte sui prodotti Made in Italy, raccolte nell'apposita sezione di Amazon. Per aiutare gli utenti a orientarsi tra le promozioni, sarà disponibile una guida alle offerte personalizzata sulla base della cronologia degli acquisti. Gli abbonati potranno inoltre impostare avvisi per ricevere una notifica quando viene applicato uno sconto a prodotti o categorie di loro interesse.



Chi può accedere alle offerte

Alla Festa delle Offerte Prime potranno partecipare gli abbonati Amazon Prime, compresi gli iscritti al programma dedicato agli studenti e ai giovani tra i 18 e i 24 anni. Durante l'evento saranno disponibili anche le diverse opzioni di consegna previste da Amazon: per i prodotti idonei sarà possibile utilizzare la spedizione in giornata o in un giorno, oppure scegliere il ritiro tramite Amazon Locker e Amazon Counter. Con Il Mio Giorno Amazon si potrà invece indicare un giorno della settimana in cui ricevere insieme gli articoli idonei, senza costi aggiuntivi.