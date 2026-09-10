Secondo il ricercatore Jacob Coxon, ex di Anthropic, “l’intelligenza artificiale potrebbe ucciderci in 10 anni” ma, nel frattempo, continua a essere utilizzata per rendere più agevole e immediata la nostra vita quotidiana. Anche per i momenti di relax. Dal 9 settembre, la piattaforma di streaming Amazon Prime Video ha annunciato di aver introdotto una tecnologia di sincronizzazione del labiale che abbina i movimenti della bocca degli attori al dialogo doppiato dagli esseri umani. E, tutto questo, grazie all’intelligenza artificiale.

Spesso capita di notare un disallineamento tra i movimenti della bocca del parlato e le parole che vengono dette, “a causa” del passaggio dalla lingua originale a quella tradotta dai doppiatori. Per una visione più piacevole e accessibile, la piattaforma di streaming ha annunciato un processo che consentirà all’utente di immergersi ancora più a fondo nella storia raccontata sul piccolo schermo.

La serie Maxton Hall

Per sviluppare la funzionalità, Amazon ha annunciato di aver sperimentato la novità nella serie originale internazionale più vista di sempre su Prime Video, Maxton Hall. Il doppiaggio con sincronizzazione labiale è disponibile, infatti, dal 9 settembre nelle stagioni 1 e 2 (in lingua inglese) e sarà incluso anche nella terza e ultima stagione, in uscita in esclusiva su Prime Video il 9 dicembre. L’idea è quella di offrire la tecnologia ad altri titoli, offrendo una visione migliore e ancora più fluida.

Come si legge su Amazon News, “in Prime Video, innoviamo costantemente con nuovi strumenti che migliorano l'esperienza di visione per i nostri clienti", ha dichiarato Raf Soltanovich, vicepresidente della tecnologia di Prime Video e Amazon MGM Studios. "Con la sincronizzazione labiale, creiamo un modo più fluido e coinvolgente per i clienti di godersi i contenuti globali. E per i creatori, semplifichiamo la diffusione delle loro storie a un pubblico ancora più ampio e globale, il tutto sotto la nostra supervisione creativa per garantire che l'integrità della loro visione artistica sia preservata”.