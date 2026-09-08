Tecnologia
A governare la casa e i suoi oggetti ci pensa l'Ai: cosa abbiamo visto a IFA 2026
Alla fiera tech più importante d’Europa l'intelligenza artificiale è diventata il direttore d'orchestra degli oggetti di tutti i giorni. Quattro giorni a Berlino tra elettrodomestici che decidono da soli, robot che escono in giardino e una parola ripetuta da tutti: contesto
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi