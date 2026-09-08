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Tecnologia

A governare la casa e i suoi oggetti ci pensa l'Ai: cosa abbiamo visto a IFA 2026

Daniele Semeraro

Alla fiera tech più importante d’Europa l'intelligenza artificiale è diventata il direttore d'orchestra degli oggetti di tutti i giorni. Quattro giorni a Berlino tra elettrodomestici che decidono da soli, robot che escono in giardino e una parola ripetuta da tutti: contesto

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