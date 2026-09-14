Amazon sospende voli società che gestiva cargo precipitato a Miami

"Dopo il tragico incidente dello scorso fine settimana, abbiamo deciso di sospendere le nostre operazioni con 21 Air" dichiara Amazon che possiede una flotta di oltre 100 aerei cargo ma si affida a fornitori esterni per la loro gestione operativa ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Amazon ha annunciato la sospensione dei voli noleggiati tramite il subappaltatore 21 Air, l'operatore dell'aereo cargo uscito di pista all'aeroporto di Miami all'inizio di settembre, causando cinque vittime. "Dopo il tragico incidente dello scorso fine settimana, abbiamo collaborato alle indagini ed esaminato le circostanze (dello schianto)", ha dichiarato una portavoce del colosso dell'e-commerce, "e abbiamo deciso di sospendere le nostre operazioni con 21 Air". La società è di proprietà di Avia Acquisitions, controllata dal magnate della logistica James Crane, proprietario anche della squadra di baseball professionistica degli Houston Astros.

L’incidente aereo Il velivolo, proveniente da Porto Rico, è atterrato nello scalo della Florida ma ha oltrepassato la pista, attraversando una strada prima di finire la sua corsa su un prato e prendere fuoco. L'incidente ha causato la morte di cinque persone e il ferimento di altre cinque, due delle quali in modo grave. L'Agenzia americana per la sicurezza dei trasporti (NTSB) ha aperto un'inchiesta sulle cause dello schianto, così come l'ufficio dello sceriffo locale. Approfondimento Usa, aereo cargo esce di pista a Miami: almeno 5 morti