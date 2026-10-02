Il trend prende spunto da una canzone pubblicata addirittura 17 anni fa e che, quasi all'improvviso, è tornata ad incuriosire gli utenti. Il video originario che ha ispirato la viralità è stato postato nell’estate del 2024. E oggi è tornato in auge anche grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale

Aldo, Giovanni e Giacomo ma anche i giudici di MasterChef o i calciatori brasiliani come Ronaldo, Ronaldinho o Roberto Carlos . Sono solo alcuni dei protagonisti di alcuni esilaranti video, generati con l'intelligenza artificiale, che sono andati virali ultimamente su social network quali TikTok ed Instagram e nei quali si vedono gli stessi personaggi famosi lanciarsi in un ballo scatenato all'interno di un distributore di benzina.

Come nasce il trend

Si tratta, in sostanza, di uno dei numerosi trend social che prendono piede, spesso e volentieri, senza una motivazione precisa. In particolare, quello del ballo sfrenato prende spunto da una canzone pubblicata addirittura 17 anni fa e che, quasi all'improvviso, è tornata ad incuriosire gli utenti. Si tratta di "Stay With Me" degli Akcent, brano che risale, andando ben indientro nel tempo, al 2009 e fa da base musicale a quello che sembra essere diventato un vero e proprio tormentone che sta invadendo i social. Il video originario che sembra aver dato il via al trend è stato postato nell’estate del 2024. Nella clip si vedono alcuni amici scendere dalle loro auto per fare una sosta nel corso di un lungo viaggio all'interno di un autogrill. Parte la musica e i ragazzi si lanciano in un ballo sfrenato che ha sostanzialmente trainato il trend social, rinato nel 2026 anche e soprattuto grazie ai nuovi strumenti di IA generativa, con la quali gli utenti hanno potuto ricreare la medesima scena sostituendo i protagonisti originali con diversi personaggi famosi. E per gli appassionati di tv c'è anche la versione con i protagonisti di "Temptation Island".

