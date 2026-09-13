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IA, dopo gli allarmi delle Big Tech Trump attacca: "Forze negative vogliono rallentarla"

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Il presidente ha attaccato i critici dell'intelligenza artificiale che hanno avvertito le aziende della necessità di rallentare lo sviluppo di questa potente tecnologia: "Chi vince in questo campo, vince su tutti"

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Donald Trump ha criticato chi vuole rallentare lo sviluppo dell'IA, dopo l'allarme lanciato dai colossi del settore americani. "Credo che ci siano molte forze negative che sollevano la questione senza averne motivo, tirando in ballo scenari che non si verificheranno", ha detto il presidente.

Le parole di Trump

''Siamo all'avanguardia rispetto alla Cina nell'Intelligenza artificiale, siamo il Paese più avanzato al mondo. E francamente, voglio che rimanga così, perché chi vince nel campo dell'Ia, vince su tutti", ha dichiarato Trump rispondendo a una domanda dei giornalisti. Il presidente americano ha liquidato le richieste di regolamentazione o di rallentamento dello sviluppo dell'IA sui timori che possa sfuggire da ogni controllo. "Possiamo introdurre delle misure di salvaguardia, possiamo fare questo e quello, ma credo che ci siano molte forze negative a sollevare la questione, tirando in ballo cose che non accadranno", ha osservato il tycoon. 

L'allarme delle Big Tech

Da OpenAI ad Anthropic, negli ultimi giorni diversi colossi tech avevano infatti manifestato i loro timori sullo sviluppo non controllato dell’intelligenza artificiale. Serve maggiore cautela, è stato il messaggio condiviso: l'idea è che si debba rallentare lo sviluppo dell'IA per evitare che possa sfuggire al controllo umano. L'ultimo appello era stato lanciato nelle scorse ore da Dario Amodei, a capo di Anthropic, che aveva riconosciuto il fatto che la tecnologia potrebbe essere utilizzata in modo improprio per "attacchi informatici, bioterrorismo e gravi perturbazioni economiche".

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