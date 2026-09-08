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Tecnologia

Quanto ci si può fidare di cosa raccontano le big tech sui modelli AI?

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

Dai precedenti di Meta agli incidenti dei nuovi modelli di intelligenza artificiale: gran parte di ciò che sappiamo sui comportamenti più problematici dell'AI arriva ancora dalle stesse società che la sviluppano. E questo non è il massimo. Ma mentre i sistemi diventano più potenti e autonomi, cresce la necessità di test, controlli e obblighi di comunicazione indipendenti. L'Europa ha già introdotto alcune regole con l'AI Act ma a livello globale il quadro rimane frammentato

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