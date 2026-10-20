Il principe William e Kate Middleton accolgono il sultano dell'Oman a Windsor. FOTO
Il sultano dell’Oman, Haitham bin Tarik, è arrivato nel Regno Unito per una visita di Stato di tre giorni. Ad accoglierlo a Windsor il principe William e Kate Middleton, insieme a re Carlo III e alla regina Camilla. La visita punta a rafforzare i rapporti tra i due Paesi
- Il principe di Galles, William, ha dato il benvenuto questa mattina al sultano dell'Oman, Haitham bin Tarik, nella residenza londinese del sultano. L'incontro si è svolto nell'ambito della visita di Stato nel Regno Unito che durerà tre giorni. Il sultano è arrivato a Londra ieri sera all’aeroporto di Stanstead.
- Dopo il primo incontro con il principe William, il sultano è stato accolto a Windsor da re Carlo III, dalla regina Camilla e dalla principessa del Galles Kate Middleton. Per la visita di Stato sono stati organizzati i tradizionali onori militari e una cerimonia ufficiale alla presenza della famiglia reale britannica.
- Re Carlo III e il sultano Haitham bin Tarik hanno raggiunto il Castello di Windsor a bordo di una carrozza reale, salutando le persone presenti lungo il percorso. Il corteo è stato accompagnato dalla banda della Guardia del Re.
- La visita vede in primo piano il principe William e Kate Middleton, impegnati negli appuntamenti ufficiali della monarchia britannica.
- Questa sera è previsto un banchetto di Stato nella St George's Hall del Castello di Windsor, al quale parteciperanno anche William e Kate. Buckingham Palace è interessato da lavori di restauro che coinvolgono anche gli spazi destinati ai ricevimenti ufficiali.
- La visita del sultano nel Regno Unito proseguirà fino al 22 ottobre, con l'obiettivo di rafforzare i legami bilaterali, in un contesto di crescenti tensioni in Medio Oriente.
- La Gran Bretagna cerca di rafforzare un alleato strategicamente importante, messo alle strette da entrambe le parti nella guerra tra Stati Uniti e Iran.
- L’Oman, ex protettorato britannico che ha ottenuto l’indipendenza nel 1951, occupa una posizione strategica sulla sponda occidentale dello Stretto di Hormuz. Il Paese riveste quindi un ruolo importante negli sforzi internazionali per aumentare il flusso di petrolio attraverso lo stretto.
- La visita del sultano richiama quella del 1982, quando la regina Elisabetta accolse a Buckingham Palace l'allora sultano dell'Oman, Qaboos bin Said al Said.
- Anche re Carlo III ha mantenuto nel corso degli anni stretti rapporti con l'Oman. Quando era ancora principe di Galles, si è recato quattro volte nel Paese.