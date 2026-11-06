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Manovra 2027, l’analisi: “La spesa militare salirà a 40 miliardi, è record”

Economia
©Ansa

Introduzione

La spesa militare dell’Italia sarà a livelli record nel 2027: a dirlo è un’analisi condotta dall'osservatorio Milex sulle tabelle della Legge di Bilancio per il prossimo anno. Nel documento si legge infatti che “la spesa militare italiana previsionale supererà per la prima volta i 40 miliardi di euro l'anno prossimo, con una crescita di oltre 6 miliardi rispetto ai quasi 34 miliardi del 2026". Si tratta, dice ancora Milex, di un “nuovo record storico”, con una crescita prevista di oltre 6 miliardi (+18%) rispetto ai quasi 34 miliardi del 2026 e in deciso incremento anche rispetto al quadro tendenziale, cioè a legislazione vigente, che il Bilancio per il 2026 prevedeva per l'annata successiva.    

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Quello che devi sapere

Il record di spesa militare

Secondo l’analisi condotta dall'osservatorio Milex il dato principale che spinge verso questo record è la crescita del bilancio proprio del ministero della Difesa: da solo infatti questo raggiunge 38,8 miliardi, con un incremento di circa 6,4 miliardi rispetto ai 32,4 miliardi del 2026 e di 4,5 miliardi - lo 0,19% del Pil previsto nel Documento Programmatico di Bilancio - rispetto ai 34,3 miliardi del bilancio Difesa atteso a legislazione vigente.

 

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Sale la spesa per gli armamenti

Inoltre, dall’analisi emerge anche che più della metà dell'incremento è dovuto ai maggiori investimenti nell'acquisto di armamenti. A trainare l'incremento che porta la spesa militare italiana oltre la soglia dei 40 miliardi sono infatti le maggiori spese per armamenti: tra ministero della Difesa e quello delle Imprese e del Made in Italy, nel 2027 i costi passeranno da 13,2 a 17,2 miliardi.

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Le infrastrutture dell’Alleanza atlantica

Osservando poi ulteriormente i dati disponibili, altre cifre emergono anche alle tabelle dei rifinanziamenti della stessa legge di Bilancio: qui sono annoverate per esempio le infrastrutture della Nato, ma anche le forze militari pronte a intervenire rapidamente in caso di crisi. La Legge di Bilancio mette sul piatto altri 865,5 milioni di euro nel biennio 2027-2028 per rafforzare gli investimenti nell'Alleanza Atlantica e la capacità di risposta delle Forze armate italiane.

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Le spese per la Nato

Secondo le tabelle disponibili, vengono destinati 331,5 milioni al Nato Security Investment Program (Nsip) e altri 534 milioni alla Joint Rapid Response Force, il dispositivo interforze ad alta prontezza operativa utilizzabile per esigenze nazionali e nell'ambito degli impegni internazionali, anche con Nato e Ue.    

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Il dettaglio delle spese per l’Alleanza

Guardando poi al dettaglio di queste spese, emerge come per il programma infrastrutturale dell’Alleanza atlantica siano previsti 134,8 milioni nel 2027 e 196,7 milioni nel 2028, classificati come investimenti. Alle forze di risposta rapida vanno invece 267 milioni per ciascuno dei due anni, destinati alla spesa corrente e quindi alle esigenze di funzionamento e operatività.

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La reazione del Movimento 5 Stelle

I dati sulle spese militari hanno provocato la reazione dei capigruppo del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Difesa di Camera e Senato: i due hanno spiegato che il ministro Crosetto ha inviato al Parlamento insieme alla Legge di Bilancio alcuni decreti di acquisizione armamenti a sua firma, "tra cui quello per l'acquisto di altri 25 cacciabombardieri F-35 oltre ai 90 previsti, per una spesa di 7,3 miliardi nei prossimi 13 anni, di cui 1,2 mld solo nel prossimo triennio. Il Movimento 5 Stelle è pronto a fare le barricate, perché non si possono spendere così i soldi dei cittadini mentre si taglia su scuola, sanità e pensioni".    

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L’attacco di Elly Schlein

Critiche anche le parole della segretaria del Pd Elly Schlein: “Questa è una manovra che aumenta di 14 miliardi la spesa militare ma taglia la sanità pubblica e noi non lo permetteremo. Il filo che unisce queste lotte è la necessità di una risposta a quel disagio che sta portando nelle piazze le persone. La destra con Trump ha svelato il suo vero volto. Trump ha tradito le promesse: far finire le guerre e abbassare il costo della vita. Ovunque governano le destre portano guerre, inflazione, recessione, caos. Siamo noi a dover offrire protezione sociale, portando avanti le battaglie unitarie. Vogliamo rendere l'Italia un Paese in cui ti puoi permettere, per l'affitto, col salario minimo, le liste di attesa".

 

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