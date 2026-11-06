Critiche anche le parole della segretaria del Pd Elly Schlein: “Questa è una manovra che aumenta di 14 miliardi la spesa militare ma taglia la sanità pubblica e noi non lo permetteremo. Il filo che unisce queste lotte è la necessità di una risposta a quel disagio che sta portando nelle piazze le persone. La destra con Trump ha svelato il suo vero volto. Trump ha tradito le promesse: far finire le guerre e abbassare il costo della vita. Ovunque governano le destre portano guerre, inflazione, recessione, caos. Siamo noi a dover offrire protezione sociale, portando avanti le battaglie unitarie. Vogliamo rendere l'Italia un Paese in cui ti puoi permettere, per l'affitto, col salario minimo, le liste di attesa".

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