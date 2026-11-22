Un cacciatore di 56 anni è morto durante una battuta nelle campagne di Piminoro, una frazione di Oppido Mamertina in provincia di Reggio Calabria. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, l'uomo, Pasquale Racesi, sarebbe stato colpito accidentalmente dal fucile di un altro partecipante alla battuta di caccia. Resta però ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sulla vicenda indaga la Procura di Palmi, diretta da Emanuele Crescenti.

La morte di Pasquale Racesi

Nel frattempo, i carabinieri sono al lavoro per effettuare accertamenti, ricostruire la dinamica e verificare eventuali responsabilità. La notizia della morte di Racesi ha suscitato cordoglio a Varapodio, città di cui era originario il 56enne. L'amministrazione comunale ha infatti deciso di annullare un concerto di musica leggera, previsto nell'ambito delle celebrazioni per i trent'anni del Comune.