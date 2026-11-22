In molti hanno voluto omaggiare e ricordare Gianni De Gennaro. Tra i messaggi di cordoglio, anche quello dell'ex premier Mario Draghi: "Ha servito l'Italia con eroismo e con la dedizione di una vita". Mentre il gruppo Webuild, che lo nominò ad Eurolink, lo ha definito "un uomo dello Stato"

"Servitore dello Stato". In molti hanno voluto omaggiare e ricordare Gianni De Gennaro, l'ex capo della Polizia che si è tolto la vita nella sua casa di Montiano, in provincia di Grosseto. Tra i messaggi di cordoglio, anche quello dell'ex premier Mario Draghi, che con De Gennaro aveva frequentato il liceo Massimo di Roma. "Ha servito l'Italia con eroismo e con la dedizione di una vita", ha scritto l'ex presidente della Banca centrale europea. Mentre Enrico Cucchiani, ex ceo di Intesa Sanpaolo, lo ha definito "servitore dello Stato e amico caro". Per il gruppo Webuild, che lo nominò ad Eurolink, De Gennaro è stato un "uomo dello Stato".