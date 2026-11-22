In molti hanno voluto omaggiare e ricordare Gianni De Gennaro. Tra i messaggi di cordoglio, anche quello dell'ex premier Mario Draghi: "Ha servito l'Italia con eroismo e con la dedizione di una vita". Mentre il gruppo Webuild, che lo nominò ad Eurolink, lo ha definito "un uomo dello Stato"
"Servitore dello Stato". In molti hanno voluto omaggiare e ricordare Gianni De Gennaro, l'ex capo della Polizia che si è tolto la vita nella sua casa di Montiano, in provincia di Grosseto. Tra i messaggi di cordoglio, anche quello dell'ex premier Mario Draghi, che con De Gennaro aveva frequentato il liceo Massimo di Roma. "Ha servito l'Italia con eroismo e con la dedizione di una vita", ha scritto l'ex presidente della Banca centrale europea. Mentre Enrico Cucchiani, ex ceo di Intesa Sanpaolo, lo ha definito "servitore dello Stato e amico caro". Per il gruppo Webuild, che lo nominò ad Eurolink, De Gennaro è stato un "uomo dello Stato".
I necrologi: "Uomo delle istituzioni e di straordinaria integrità"
Anche il consorzio Eurolink si è unito ai messaggi di cordoglio, ricordando l'ex capo della polizia come "uomo delle istituzioni con un profondo senso dello Stato". L'ad di Webuild Pietro Salini con la famiglia lo ha definito un "uomo di straordinaria integrità". E anche il gruppo Multiversity, col presidente onorario Luciano Violante, hanno sottolineato la sua "figura di altissimo profilo istituzionale che ha dedicato la propria vita al servizio dello Stato e del Paese". Tra gli altri necrologi anche quello di Di Leonardo, Bf Educational, Lizard che hanno reso omaggio alla sua figura. "Servitore, fino all'ultimo dello Stato che gli avrebbe dovuto, in tutte le sue articolazioni, tributare eterna gratitudine", ha scritto Massimo Ferrari.