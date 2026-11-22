Il ragazzo stava sostituendo la pesante struttura in acciaio movimentata con un carroponte quando è rimasto schiacciato, riportando traumi alla testa e al torace. Trasportato in elicottero all'ospedale di Udine, è ricoverato in prognosi riservata

Incidente sul lavoro questa mattina all'azienda Pittini di Osoppo, in provincia di Udine. Un operaio di 26 anni è rimasto ferito in modo grave mentre stava sostituendo un pesante manufatto in acciaio movimentato con un carroponte. Il giovane è rimasto schiacciato dalla struttura riportando lesioni alla testa e al torace. Soccorso dal personale sanitario, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Udine, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. Informata anche l'autorità giudiziaria.