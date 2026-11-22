Un abbraccio che "Genova doveva a un uomo che, pur nato a Stella, nel savonese, ha respirato l'aria dei nostri caruggi e della nostra testardaggine per tutta la vita” sottolinea la sindaca Silvia Salis ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È stata conferita dalla sindaca Silvia Salis la cittadinanza onoraria di Genova in memoria di Sandro Pertini, presidente della Repubblica, partigiano e padre costituente che con la sua caratura morale e la sua vicinanza agli italiani e alle italiane ha lasciato un segno indelebile nella storia del Paese nel Dopoguerra. A ricevere il riconoscimento nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale la nipote Diomira Pertini.

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I partecipanti alla cerimonia Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il presidente provinciale dell'Anpi Massimo Bisca, il presidente dell'Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea Giacomo Ronzitti, i presidenti nazionale e provinciale dell'Aned, Dario Venegoni e Filippo Biolé, Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno dei sette fratelli Cervi, il sindaco di Stella (Savona) paese natale di Pertini, Andrea Castellini.

Il suo ricordo a 130 anni dalla nascita "Conferire oggi la cittadinanza onoraria non è un semplice atto formale, ma l'abbraccio che Genova doveva a un uomo che, pur nato a Stella, nel savonese, ha respirato l'aria dei nostri caruggi e della nostra testardaggine per tutta la vita” sottolinea Salis . Dal 28 giugno 1960 accanto ai portuali e ai giovani dalle magliette a strisce, fino alla direzione de “Il Lavoro” e alla vicinanza alla città nei momenti più bui, Pertini ci ha insegnato che la libertà non è mai una concessione, ma una conquista quotidiana.