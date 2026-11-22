Un 21enne in evidente stato di ubriachezza avrebbe avuto atteggiamenti violenti e minacciosi nei confronti dei sanitari e di altri pazienti presenti in ospedale. Nessun operatore sanitario ha riportato conseguenze fisiche ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un 21enne croato residente in provincia di Udine, è stato arrestato dopo aver aggredito alcuni operatori sanitari, stamani, al pronto soccorso dell'Ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le volanti della Questura sono intervenute per la segnalazione di una persona che stava dando in escandescenze. Il giovane, secondo quanto è stato ricostruito, era in evidente stato di ubriachezza e avrebbe avuto atteggiamenti violenti e minacciosi nei confronti dei sanitari e di altri pazienti presenti, azionando anche un estintore e danneggiando un pannello in vetro del pronto soccorso. Nessuna persona ha riportato lesioni. Il 21enne è stato arrestato per danneggiamento aggravato e condotto agli arresti domiciliari nella sua abitazione.

L’aggressione L'episodio è avvenuto intorno alle ore 5:30. Il ventunenne - secondo quanto riferisce l'Ulss 2 trevigiana - era stato trasportato al Pronto Soccorso per un trauma accidentale riportato durante la notte. Una volta avviato al percorso diagnostico, in stato di agitazione ha danneggiato un pannello elettrico e azionato l'estintore. Tre persone che si trovavano lì vicino — due addette alle pulizie e il familiare di un paziente — sono state investite dalla polvere , assistite e dimesse senza conseguenze. Il ventunenne ha poi raggiunto il reparto di Neurologia, forzando la porta d’ingresso. Il personale ha immediatamente applicato le procedure di sicurezza, mettendosi al riparo nella guardiola e allertando la vigilanza interna e le Forze dell’Ordine, che sono intervenute sul posto fermandolo. Approfondimento Paolo Sarullo torna a camminare dopo 913 giorni dall'aggressione