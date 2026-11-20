Il giovane di Albenga, rimasto tetraplegico dopo un'aggressione nel maggio 2024, è tornato a casa camminando dopo un lungo percorso di cure e riabilitazione. Ad accoglierlo familiari e amici. "Non mi sono arreso. È arrivato il momento di ricominciare", ha raccontato

Paolo Sarullo è tornato a camminare dopo 913 giorni. Il giovane di Albenga, in provincia di Savona, era rimasto tetraplegico in seguito a un'aggressione subita nel maggio 2024, quando un gruppo di coetanei lo aveva assalito all'uscita di una discoteca per rubargli il monopattino. Dopo oltre due anni di cure, interventi chirurgici e riabilitazione, è riuscito a tornare a casa sulle proprie gambe. "Non mi sono arreso. Non pensavo arrivasse mai questo giorno, ma ci ho sempre creduto. Sono felice. È il momento di ricominciare", ha raccontato.

Il ritorno a casa dopo 913 giorni

Ad aspettarlo nella sua abitazione di Albenga c'erano la madre Miranda, parenti e amici, che hanno organizzato una festa con palloncini blu e gialli, coriandoli e applausi.

Il ritorno a casa segna una tappa importante nel percorso di recupero del giovane, che dopo l'aggressione aveva attraversato il coma, lo stato vegetativo e una lunga fase in cui riusciva a comunicare soltanto attraverso gli occhi.

"Oggi siamo increduli", ha raccontato Rossella Lamarra, sorella di Paolo e presidente della fondazione "Uniti per Paolo". "Abbiamo attraversato un anno e mezzo durissimo, dallo stato vegetativo alla minima coscienza, fino alla tetraplegia. È un vortice di emozioni positive ed è solo il punto di partenza".

Lamarra ha ricordato che uno dei desideri più grandi del fratello, dopo il risveglio, era proprio quello di poter tornare a casa camminando. Ha inoltre ringraziato il dottor Luca Bruzzone e la sua équipe per il percorso di cura che ha accompagnato Paolo fino a questo traguardo.