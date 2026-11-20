Il giovane di Albenga, rimasto tetraplegico dopo un'aggressione nel maggio 2024, è tornato a casa camminando dopo un lungo percorso di cure e riabilitazione. Ad accoglierlo familiari e amici. "Non mi sono arreso. È arrivato il momento di ricominciare", ha raccontato
Paolo Sarullo è tornato a camminare dopo 913 giorni. Il giovane di Albenga, in provincia di Savona, era rimasto tetraplegico in seguito a un'aggressione subita nel maggio 2024, quando un gruppo di coetanei lo aveva assalito all'uscita di una discoteca per rubargli il monopattino. Dopo oltre due anni di cure, interventi chirurgici e riabilitazione, è riuscito a tornare a casa sulle proprie gambe. "Non mi sono arreso. Non pensavo arrivasse mai questo giorno, ma ci ho sempre creduto. Sono felice. È il momento di ricominciare", ha raccontato.
Il ritorno a casa dopo 913 giorni
Ad aspettarlo nella sua abitazione di Albenga c'erano la madre Miranda, parenti e amici, che hanno organizzato una festa con palloncini blu e gialli, coriandoli e applausi.
Il ritorno a casa segna una tappa importante nel percorso di recupero del giovane, che dopo l'aggressione aveva attraversato il coma, lo stato vegetativo e una lunga fase in cui riusciva a comunicare soltanto attraverso gli occhi.
"Oggi siamo increduli", ha raccontato Rossella Lamarra, sorella di Paolo e presidente della fondazione "Uniti per Paolo". "Abbiamo attraversato un anno e mezzo durissimo, dallo stato vegetativo alla minima coscienza, fino alla tetraplegia. È un vortice di emozioni positive ed è solo il punto di partenza".
Lamarra ha ricordato che uno dei desideri più grandi del fratello, dopo il risveglio, era proprio quello di poter tornare a casa camminando. Ha inoltre ringraziato il dottor Luca Bruzzone e la sua équipe per il percorso di cura che ha accompagnato Paolo fino a questo traguardo.
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L'aggressione del 2024 e il lungo percorso di riabilitazione
La vicenda di Paolo Sarullo risale al maggio 2024, quando il giovane fu aggredito da un gruppo di coetanei all'uscita di una discoteca ad Albenga, nel tentativo di sottrargli il monopattino. Le conseguenze dell'aggressione furono gravissime e lo lasciarono tetraplegico.
Da allora Paolo ha affrontato numerosi interventi chirurgici e un lungo percorso riabilitativo, passando attraverso diverse fasi di recupero della coscienza e delle capacità motorie.
La sua storia aveva suscitato una forte mobilitazione e raggiunto anche il palco del Festival di Sanremo 2026. Il 26 febbraio Paolo era intervenuto in collegamento da un centro di riabilitazione, dialogando con Carlo Conti e lanciando un messaggio contro la violenza e il bullismo. A nove mesi da quell'intervento, il ritorno a casa camminando rappresenta un nuovo traguardo del suo percorso di recupero.