Travolto da bici di Paolo Belli, pedone muore dopo un giorno di agonia

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Travolto dalla bici di Paolo Belli, pedone muore dopo un giorno di agonia

Cronaca

Alessandro Magnani, 41 anni, è morto martedì pomeriggio all'ospedale Maggiore di Parma, un giorno dopo essere stato investito dalla bicicletta condotta da Paolo Belli lungo una strada di campagna tra Correggio e Campagnola, nella Bassa Reggiana. Il cantante e conduttore, appassionato di ciclismo, ha riportato ferite lievi. Indaga la polizia locale: probabile l'autopsia e l'apertura di un fascicolo per omicidio stradale

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Aveva 41 anni Alessandro Magnani, l'uomo morto martedì pomeriggio all'ospedale Maggiore di Parma dopo essere stato travolto, il giorno precedente, dalla bicicletta condotta da Paolo Belli. L'impatto è avvenuto lunedì attorno a mezzogiorno a Cognento, frazione nelle campagne della Bassa Reggiana compresa fra Correggio e Campagnola, dove il cantante e conduttore televisivo (noto appassionato di ciclismo) stava pedalando non lontano dalla sua Carpi.

L'incidente

Magnani, residente in zona, si trovava sul posto per lavoro: con la sua società di servizi aveva appena consegnato alcune notifiche per conto di una compagnia di distribuzione elettrica, relative a distacchi temporanei previsti per interventi programmati nell'area. Stava rientrando verso la propria auto quando, in strada, è stato centrato dalla bici ed è finito a terra.

 

L'allarme al 118 è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivate ambulanza, automedica ed elisoccorso, che ha trasferito d'urgenza il 41enne all'ospedale Maggiore di Parma in condizioni giudicate gravissime. Il decesso è stato constatato nel pomeriggio di martedì.

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Le condizioni di Paolo Belli

Anche l'artista ha riportato conseguenze, ma lievi. È stato accompagnato all'ospedale di Guastalla soprattutto per lo choc legato all'accaduto: secondo quanto ricostruito, chiedeva con insistenza notizie sulle condizioni dell'uomo investito.

 

Verso l'apertura di una inchiesta

Sugli accertamenti lavora la polizia locale dell'unione Bassa Reggiana. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa: dal trauma cranico provocato dalla caduta fino a un possibile malore improvviso che avrebbe colpito Magnani, che potrebbe essere stato urtato quando era già a terra. Secondo le prime indicazioni Belli procedeva a velocità ridotta, ma la dinamica resta da chiarire nei dettagli. Con ogni probabilità la magistratura, che aprirà un fascicolo per omicidio stradale, disporrà l'autopsia sulla salma.

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