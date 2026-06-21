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Palermo, auto invade la corsia opposta e travolge dei ciclisti: morta una donna

Cronaca

Una Fiat 500X ha invaso la corsia opposta durante un sorpasso a linea continua e ha travolto un gruppo di ciclisti nei pressi di Pioppo, frazione di Monreale, alle porte di Palermo. È morta sul colpo Mirela Nicoletta Rusu, 41 anni; due altri ciclisti sono rimasti feriti. Indagano Polizia Municipale e carabinieri

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Una ciclista è morta e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sabato 21 giugno vicino a Pioppo, frazione di Monreale, alle porte di Palermo. La vittima è Mirela Nicoletta Rusu, 41 anni, morta sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat 500X diretta verso Pioppo ha invaso la corsia opposta durante un sorpasso in un tratto a linea continua, travolgendo un gruppo di ciclisti che procedeva verso Palermo.

La dinamica

Alla guida dell'auto c'era Giuseppe Lucia, 38 anni. Durante una manovra di sorpasso in un punto in cui la linea continua vietava di superare, la 500X avrebbe invaso la carreggiata opposta finendo contro i ciclisti che andavano in direzione di Palermo. Per Mirela Nicoletta Rusu non c'è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo.

 

I feriti

Il compagno della vittima, che era con lei al momento dell'impatto, è stato accompagnato al pronto soccorso in stato di choc. Un altro ciclista è stato trasferito in ambulanza in codice giallo, quindi non in pericolo di vita, all'ospedale Ingrassia.

 

Le indagini

Sull'incidente indagano la Polizia Municipale e i carabinieri di Pioppo e Monreale, coordinati dalla Procura di Palermo guidata da Maurizio de Lucia. La salma è stata restituita dai magistrati ai familiari.

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