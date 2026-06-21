Una Fiat 500X ha invaso la corsia opposta durante un sorpasso a linea continua e ha travolto un gruppo di ciclisti nei pressi di Pioppo, frazione di Monreale, alle porte di Palermo. È morta sul colpo Mirela Nicoletta Rusu, 41 anni; due altri ciclisti sono rimasti feriti. Indagano Polizia Municipale e carabinieri