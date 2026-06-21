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Auto nel canale nel Milanese: morti tre ragazzi di 17 anni. Arrestato conducente

Cronaca

Alla guida c'era un 19enne, indagato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. Carabinieri, vigili del fuoco e sommozzatori sono intervenuti per estrarre i giovani dal veicolo

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Tre ragazzi di 17 anni, due giovani e una ragazza, sono morti all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano insieme ad altre sei persone, è precipitata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. Alla guida c'era un 19enne italiano, ora indagato per omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, con il supporto dei sommozzatori, per liberare i ragazzi dall'auto.

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