Alla guida c'era un 19enne, indagato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. Carabinieri, vigili del fuoco e sommozzatori sono intervenuti per estrarre i giovani dal veicolo

Tre ragazzi di 17 anni, due giovani e una ragazza, sono morti all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano insieme ad altre sei persone, è precipitata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. Alla guida c'era un 19enne italiano, ora indagato per omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, con il supporto dei sommozzatori, per liberare i ragazzi dall'auto.