Auto nel canale a Senago, morti tre 17enni. FOTO

Dramma a Senago, nel Milanese, dove un’auto con a bordo nove giovani è precipitata nel canale Villoresi all’alba. Tre ragazzi di 17 anni, due giovani e una ragazza, sono morti. Il conducente, un 19enne italiano risultato positivo all’alcol test, è indagato per omicidio stradale aggravato. Ecco le immagini delle operazioni di recupero dei Vigili del Fuoco.
- I mezzi dei Vigili del Fuoco arrivano nell’area verde vicino al canale Villoresi, a Senago, dopo l’incidente in cui un’auto con nove giovani a bordo è precipitata in acqua. Nel dramma sono morti tre 17enni.
- Una gru dei Vigili del Fuoco viene posizionata lungo il canale per recuperare il veicolo finito in acqua. Le squadre hanno lavorato anche con personale specializzato nel soccorso fluviale.
- Sullo sfondo si intravede l’auto ribaltata, finita nel canale Villoresi. All’arrivo dei soccorritori sette giovani sono stati recuperati dal veicolo: per uno di loro non c’è stato nulla da fare.
- Il veicolo viene agganciato alla gru durante le operazioni di recupero. Nel corso dell’intervento i Vigili del Fuoco hanno individuato all’interno dell’auto anche gli altri due 17enni deceduti.
- Gli operatori dei Vigili del Fuoco lavorano da un gommone accanto all’auto parzialmente sommersa. L’intervento si è svolto in un tratto del canale circondato dalla vegetazione.
- Le squadre coordinano le manovre di recupero con corde, gommone e gru. Il veicolo resta assicurato ai dispositivi di sollevamento mentre proseguono le operazioni nel canale Villoresi.
- L’auto appare quasi completamente immersa nel canale prima del sollevamento. A bordo viaggiavano nove giovani: tre 17enni, due ragazzi e una ragazza, sono morti nell’incidente.
- La gru solleva il veicolo capovolto fuori dall’acqua, mentre i soccorritori seguono la manovra dal gommone e dalla riva. Il conducente, un 19enne italiano, è indagato per omicidio stradale aggravato.
- Una veduta ampia mostra il punto del canale Villoresi in cui è avvenuto il recupero dell’auto. Le operazioni si sono svolte con il supporto di una gru e di un gommone dei Vigili del Fuoco.
- I mezzi dei Vigili del Fuoco presidiano l’area dell’intervento a Senago, nel Milanese. Secondo quanto emerso, il conducente è risultato positivo all’alcol test.