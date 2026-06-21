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Auto nel canale a Senago, morti tre 17enni. FOTO

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©Ansa

Dramma a Senago, nel Milanese, dove un’auto con a bordo nove giovani è precipitata nel canale Villoresi all’alba. Tre ragazzi di 17 anni, due giovani e una ragazza, sono morti. Il conducente, un 19enne italiano risultato positivo all’alcol test, è indagato per omicidio stradale aggravato. Ecco le immagini delle operazioni di recupero dei Vigili del Fuoco.

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