Auto nel canale a Senago, morti tre 17enni. FOTO

Dramma a Senago, nel Milanese, dove un’auto con a bordo nove giovani è precipitata nel canale Villoresi all’alba. Tre ragazzi di 17 anni, due giovani e una ragazza, sono morti. Il conducente, un 19enne italiano risultato positivo all’alcol test, è indagato per omicidio stradale aggravato. Ecco le immagini delle operazioni di recupero dei Vigili del Fuoco.