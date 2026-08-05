Maltempo, allerta meteo in 7 regioni per temporali: le zone a rischio

Prevista una nuova fase di instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco. Le criticità previste dalla Protezione civile riguardano rischio temporali, idraulico e idrogeologico. Ecco tutte le aree coinvolte
Mentre gran parte dell'Italia continua a fare i conti con un'ondata di afa e temperature torride, il maltempo torna ad affacciarsi su alcune regioni. Per la giornata di giovedì 6 agosto la Protezione civile ha diramato un'allerta gialla per sette regioni, dove sono attese precipitazioni anche a carattere temporalesco, con possibili criticità di natura idraulica e idrogeologica. L'avviso interessa Trentino-Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia, con criticità differenti a seconda dei territori.
Le aree interessate dall'allerta
L'allerta per rischio temporali riguarda in Abruzzo la Marsica, il Bacino Alto del Sangro e il Bacino dell'Aterno. In Basilicata sono coinvolte le aree Basi-A2, Basi-C e Basi-D, mentre in Molise l'avviso interessa Frentani-Sannio-Matese e Alto Volturno-Medio Sangro. In Umbria sono sotto osservazione il Medio Tevere, Chiascio-Topino, Alto Tevere, Trasimeno-Nestore, Nera-Corno e Chiani-Paglia. Nel Trentino-Alto Adige è interessata la Provincia autonoma di Bolzano. In Calabria l'allerta riguarda i versanti ionici e tirrenici, dalle aree settentrionali a quelle meridionali. In Sicilia, invece, l'avviso interessa numerose zone dell'isola, tra cui i versanti ionico, tirrenico e dello Stretto di Sicilia, il Bacino del fiume Simeto, oltre alle isole Eolie, Egadi, Ustica, Pantelleria e Pelagie.
Vedi anche
Cervinia, bomba d'acqua: esondano torrenti, distrutto il campo da golf
Rischio idraulico e idrogeologico
Oltre ai temporali, la Protezione civile segnala anche criticità di natura idraulica e idrogeologica. Il rischio idraulico è previsto esclusivamente in Calabria, nelle stesse aree dei versanti jonici e tirrenici interessate dall'allerta. Per quanto riguarda il rischio idrogeologico, l'allerta gialla interessa invece l'Abruzzo, la Calabria, la Sicilia e la Provincia autonoma di Bolzano, dove le precipitazioni potrebbero determinare situazioni di criticità localizzate.
Vedi anche
Cervinia, bomba d'acqua: esondano torrenti, distrutto il campo da golf
Marche, grandine e nubifragi dalla costa all’entroterra maceratese
Una violenta ondata di maltempo ha colpito ieri le Marche, da Fano a San Benedetto del Tronto, raggiungendo anche la costa e l’entroterra maceratese. Grandine di grosse dimensioni, vento forte e nubifragi hanno provocato danni ad auto, abitazioni, stabilimenti balneari e casette post terremoto. Circa 160 gli interventi dei vigili del fuoco