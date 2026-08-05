È morto all'ospedale di Perugia il 58enne residente nel Lazio ricoverato in Terapia intensiva dopo il grave incidente di domenica sulla superstrada Terni-Rieti. Il bilancio dello schianto, che ha coinvolto quattro mezzi tra cui un pullman turistico e un camper, sale così a sette vittime. Intanto gli inquirenti hanno sequestrato il video di una dash cam ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È morto all'ospedale di Perugia un uomo di 58 anni, residente nel Lazio, ricoverato in Terapia intensiva dopo il grave incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla superstrada Terni-Rieti. Con il suo decesso il bilancio dello schianto sale a sette vittime. A comunicarlo è la direzione sanitaria dell'Azienda ospedaliera di Perugia, che ha reso noto il completamento della procedura di accertamento di morte.

Il settimo decesso L'uomo aveva riportato un gravissimo trauma cranico, rivelatosi poi incompatibile con la sopravvivenza. La direzione e il personale dell'ospedale hanno espresso il proprio cordoglio ai familiari e alle persone a lui vicine. Con la sua morte sale a sette il numero delle vittime dell'incidente, che nei giorni scorsi ne aveva già contate sei. Lo scontro, avvenuto lungo la strada statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria, ha coinvolto quattro mezzi, tra cui un pullman che trasportava turisti diretti alle cascate delle Marmore e un camper, provocando anche oltre trenta feriti. Leggi anche Incidente tra bus e camper sulla Terni-Rieti, sei morti: chi erano

Le indagini La procura di Terni procede per omicidio stradale plurimo e lesioni. I magistrati hanno dato il nulla osta alla restituzione di quattro salme, mentre sui corpi dei due conducenti – quello del pullman turistico e quello del camper – sono in programma le autopsie, che potrebbero fornire ulteriori elementi sulla dinamica e sulle condizioni dei mezzi al momento dell'impatto. Vedi anche Strage sulla Terni-Rieti: incidente tra bus, camper e 3 auto