È morto all'ospedale di Perugia il 58enne residente nel Lazio ricoverato in Terapia intensiva dopo il grave incidente di domenica sulla superstrada Terni-Rieti. Il bilancio dello schianto, che ha coinvolto quattro mezzi tra cui un pullman turistico e un camper, sale così a sette vittime. Intanto gli inquirenti hanno sequestrato il video di una dash cam
È morto all'ospedale di Perugia un uomo di 58 anni, residente nel Lazio, ricoverato in Terapia intensiva dopo il grave incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla superstrada Terni-Rieti. Con il suo decesso il bilancio dello schianto sale a sette vittime. A comunicarlo è la direzione sanitaria dell'Azienda ospedaliera di Perugia, che ha reso noto il completamento della procedura di accertamento di morte.
Il settimo decesso
L'uomo aveva riportato un gravissimo trauma cranico, rivelatosi poi incompatibile con la sopravvivenza. La direzione e il personale dell'ospedale hanno espresso il proprio cordoglio ai familiari e alle persone a lui vicine. Con la sua morte sale a sette il numero delle vittime dell'incidente, che nei giorni scorsi ne aveva già contate sei. Lo scontro, avvenuto lungo la strada statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria, ha coinvolto quattro mezzi, tra cui un pullman che trasportava turisti diretti alle cascate delle Marmore e un camper, provocando anche oltre trenta feriti.
Leggi anche
Incidente tra bus e camper sulla Terni-Rieti, sei morti: chi erano
Incidente sulla Terni-Rieti, scontro tra bus e camper: morti. FOTO
Sei persone sono morte e 27 sono rimaste ferite nel grave incidente avvenuto sulla strada statale 79 Ternana, nei pressi del Lago di Ventina, al confine tra Lazio e Umbria. Secondo la prima ricostruzione, un camper e un pullman si sono scontrati frontalmente; coinvolte anche tre automobili. Quattro feriti sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali di Roma e Terni. Attivato numero telefonico per i familiari dei coinvolti. Ecco le immagini dal luogo dello schianto
Le indagini
La procura di Terni procede per omicidio stradale plurimo e lesioni. I magistrati hanno dato il nulla osta alla restituzione di quattro salme, mentre sui corpi dei due conducenti – quello del pullman turistico e quello del camper – sono in programma le autopsie, che potrebbero fornire ulteriori elementi sulla dinamica e sulle condizioni dei mezzi al momento dell'impatto.
Vedi anche
Strage sulla Terni-Rieti: incidente tra bus, camper e 3 auto
Il video della dash cam
Un elemento centrale dell'inchiesta è il video di una dash cam installata su un'auto, sequestrato dagli inquirenti. Dall'esame delle immagini potrebbero emergere dettagli utili a ricostruire con precisione la sequenza dell'impatto: la posizione dei mezzi, le eventuali manovre nei secondi precedenti e la velocità di marcia. Le registrazioni delle telecamere di bordo rappresentano spesso una prova decisiva in questo tipo di accertamenti, perché documentano in tempo reale ciò che accade sulla carreggiata.