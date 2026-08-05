Treno investe pecore sulla Siena-Empoli, ritardi e cancellazioni

L'incidente è accaduto stamani intorno alle 12: la corsa è ripresa poco dopo per giungere a destinazione con pochi minuti di ritardo ma l'operazione di rimozione delle carcasse degli animali sta provocando ritardi e disagi. Ad ora una decina le corse interessate da cancellazioni parziali
Un treno regionale sulla tratta Siena-Empoli ha investito un gregge di pecore questa mattina intorno alle 12 tra Castellina Scalo e Poggibonsi. Sebbene il convoglio abbia ripreso la corsa con pochi minuti di ritardo, le operazioni di rimozione delle carcasse causano disagi alla circolazione ferroviaria. Per ora sono una decina le corse interessate da cancellazioni parziali con i passeggeri riprotetti in corse successive o con bus sostitutivi.
Sospesi treni tra Castellina in Chianti e Poggibonsi
Sul luogo dell'investimento del gregge il personale tecnico di Rfi, la Polfer e il servizio sanitario dell'Asl. Dal sito di Rfi si legge, nella sezione monitor, che "la circolazione dei treni tra Castellina in Chianti e Poggibonsi è momentaneamente sospesa per presenza di animali di grossa taglia in prossimita' della linea. I treni della linea Empoli-Siena potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Servizio bus sostitutivo fra Siena e Poggibonsi".