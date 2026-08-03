A bordo del convoglio viaggiavano circa 450 passeggeri. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 5.50 per prestare assistenza. Le Ferrovie hanno inviato un secondo treno per trasferire i viaggiatori. Circolazione sospesa tra Monterotondo e Fara Sabina. Previsti ritardi, variazioni e cancellazioni, attivi bus sostitutivi

Un treno con circa 450 passeggeri a bordo è deragliato questa mattina a circa un chilometro dalla stazione di Piana Bella, nel comune di Montelibretti, in provincia di Roma . Secondo le prime informazioni, il deragliamento sarebbe stato provocato dall’investimento di due mucche che si trovavano sui binari. Non si registrano feriti. In seguito all'urto, si legge in una nota delle ferrovie dello Stato, “il convoglio è sviato con le prime due carrozze”. L'impatto ha provocato danni all'infrastruttura e al treno. A causa dell’incidente, la circolazione è sospesa sulla linea Roma-Orte.

Il trasferimento dei passeggeri



I vigili del fuoco sono intervenuti alle 5.50 per prestare assistenza. Le Ferrovie hanno inviato un secondo treno per trasferire i viaggiatori. Le operazioni si sono svolte in sicurezza con il supporto del personale ferroviario e dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, oltre ai i tecnici di Rfi e al personale di Trenitalia e di FS Security. "Nessuna conseguenza per i circa 450 viaggiatori a bordo e per il personale, tutti rimasti illesi. Sono in corso le verifiche delle autorità competenti per individuare il proprietario degli animali. I passeggeri sono stati trasferiti su un altro treno che ha proseguito il viaggio verso Roma Tiburtina”, si legge in una nota delle ferrovie dello Stato.

Circolazione sospesa sulla linea Roma-Orte



A causa dell’incidente, la circolazione è sospesa sulla linea Roma-Orte. Come riferito sul sito di Rfi, “sulla linea Roma - Firenze convenzionale, dalle ore 5:10, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Monterotondo e Fara Sabina". I treni Regionali e Intercity possono subire ritardi, cancellazioni, variazioni e limitazioni di percorso. È attivo un servizio sostitutivo con autobus tra le stazioni di Monterotondo e Fara Sabina.

