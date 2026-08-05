Lutto nel mondo della notte e delle discoteche della Riviera Romagnola. E' morto all'età di 59 anni, dopo una lunga malattia, Roberto Buffagni imprenditore e protagonista del rilancio di locali storici ed iconici, nel panorama italiano e non solo locale, come il "Peter Pan" e la "Villa delle Rose".

Il cordoglio del Comune di Riccione

Il cordoglio per la morte di Buffagni è stata espressa anche sui social, dalla pagina del Comune di Riccione. La città, si legge, "esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Roberto Buffagni, figura di primo piano dell’imprenditoria della notte e dell’accoglienza turistica in Romagna e in Emilia. Insieme al fratello Massimo e ai suoi soci, Buffagni ha rappresentato per decenni un punto di riferimento nell’evoluzione e nella modernizzazione dei locali da ballo, lasciando un’impronta indelebile nella storia dell’intrattenimento della Riviera. Il legame di Roberto Buffagni con la Riviera si è consolidato negli anni attraverso la gestione e il rilancio di spazi storici del divertimento giovanile, in particolare del Peter Pan Club e della Villa delle Rose. Con grande professionalità, intuizione e visione internazionale, ha saputo trasformare i locali da ballo in vere e proprie icone di costume, capaci di attrarre generazioni di turisti e di dare un contributo fondamentale all’immagine di eccellenza della città sul piano nazionale ed europeo", è stato scritto in un post apparso su Facebook. "L’Amministrazione comunale rivolge le più sentite condoglianze alla famiglia, al fratello Massimo e a tutti i collaboratori che in questi anni hanno condiviso con lui progetti, passione e importanti traguardi professionali".

De Pascale: "La scomparsa di Buffagni lascia un vuoto profondo"

"La scomparsa di Roberto Buffagni lascia un vuoto profondo nell'intero settore turistico della Riviera e, in particolare, della città di Riccione. Insieme al fratello Massimo e ai suoi soci, è stato per decenni un punto di riferimento per l'evoluzione e la modernizzazione del mondo dell'intrattenimento notturno". Lo hanno riferito il presidente dell'Emilia-Romagna, Michele de Pascale, insieme all'assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni. "Con professionalità, intelligenza imprenditoriale e una spiccata visione internazionale - hanno aggiunto - ha saputo trasformare locali storici come il 'Peter Pan' e la 'Villa delle Rose' in vere e proprie icone di costume e di stile, capaci di attrarre generazioni di giovani, insieme a tanti turisti da tutta Italia ed Europa. Anche a nome della Giunta, le nostre condoglianze più sentite vanno ai suoi familiari, alla comunità riccionese e a tutti coloro che hanno potuto conoscerlo e condividerne passione e risultati".