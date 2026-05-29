A Riccione per fare festa (senza fare le ore piccole)

Si esce prima, si dorme di più e si vive la musica in modo diverso. La storica "Capitale dell'estate italiana", Perla verde dell’Adriatico e indiscussa protagonista della vita notturna sulla Riviera Romagnola, intercetta il trend del cosiddetto Soft Clubbing e adotta un approccio più rilassato al divertimento proponendo un calendario di appuntamenti sulla spiaggia che porta la musica live nelle prime ore del giorno
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