Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

A Riccione per fare festa (senza fare le ore piccole)

Costanza Ruggeri

Si esce prima, si dorme di più e si vive la musica in modo diverso. La storica "Capitale dell'estate italiana", Perla verde dell’Adriatico e indiscussa protagonista della vita notturna sulla Riviera Romagnola, intercetta il trend del cosiddetto Soft Clubbing e adotta un approccio più rilassato al divertimento proponendo un calendario di appuntamenti sulla spiaggia che porta la musica live nelle prime ore del giorno

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ