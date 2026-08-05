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Brindisi, bambina di sei anni cade dal secondo piano: è grave

Cronaca
©Ansa

La piccola è caduta dalla finestra di un appartamento che si trova alla periferia di Mesagne. Nell'abitazione, in particolare, vivono i nonni della bambina. La caduta sarebbe avvenuta da un'altezza di circa sette metri

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Una bambina di sei anni è stata ricoverata in codice rosso presso l'ospedale "Perrino" di Brindisi, dopo esser stata vittima di una caduta dalla finestra di un appartamento che si trova al secondo piano di una palazzina alla periferia di Mesagne. Nell'abitazione, in particolare, vivono i nonni della piccola. La caduta sarebbe avvenuta da un'altezza di circa sette metri.

I soccorsi

Sul posto dell'incidente si è recato il personale del 118 insieme agli agenti del commissariato locale per ricostruire i fatti. Sono attualmente in corso gli accertamenti dei medici per valutare le condizioni della piccola. 

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