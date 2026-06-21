Incidente a Senago, chi erano le tre vittime. FOTO

Tre giovani di Paderno Dugnano, Camilla Copparoni, Lorenzo Benin e Riccardo Provasi, sono morti dopo un incidente avvenuto nella notte a Senago, nel Milanese. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiavano sarebbe finita nel canale Villoresi dopo una curva, in un tratto indicato come buio e pericoloso. Le comunità di Paderno Dugnano e Senago hanno espresso cordoglio alle famiglie. Ecco le immagini dei tre ragazzi.