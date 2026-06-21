Incidente a Senago, chi erano le tre vittime. FOTO

Tre giovani di Paderno Dugnano, Camilla Copparoni, Lorenzo Benin e Riccardo Provasi, sono morti dopo un incidente avvenuto nella notte a Senago, nel Milanese. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiavano sarebbe finita nel canale Villoresi dopo una curva, in un tratto indicato come buio e pericoloso. Le comunità di Paderno Dugnano e Senago hanno espresso cordoglio alle famiglie. Ecco le immagini dei tre ragazzi.
- Camilla Copparoni, 17 anni, è la terza giovane vittima dell’incidente. Secondo quanto emerso, è stata rianimata a lungo dopo il recupero, ma non ce l’ha fatta.
- Lorenzo Benin, 17 anni, è una delle tre vittime dell’incidente avvenuto nella notte a Senago, nel Milanese. Il giovane, residente a Paderno Dugnano, viaggiava sull’auto finita nel canale Villoresi.
- Riccardo Provasi, 17 anni, è morto nel grave incidente avvenuto a Senago. Anche lui era di Paderno Dugnano: la comunità ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.