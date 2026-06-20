Trentino, ciclista di 15 anni travolta e uccisa da un’auto a Lavis

L’incidente mortale è avvenuto a Pressano, frazione di Lavis, poco prima delle 13. Secondo quanto emerso, la giovane stava percorrendo in bicicletta un tratto in discesa quando è stata investita da un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la 15enne non c’è stato nulla da fare

Incidente stradale mortale questa mattina a Pressano, frazione di Lavis, in Trentino , dove una ciclista di 15 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 13 al semaforo di via Sant’Antonio, all’incrocio con via Clinga, all’altezza della curva del “Parcheggio di Pressano”, come viene chiamata dagli abitanti della zona. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

L’impatto e i soccorsi



Da quanto emerso finora, la ragazza stava percorrendo la strada in bicicletta in un tratto in discesa quando è stata centrata frontalmente da un’autovettura che procedeva in salita. In base alle prime informazioni, la 15enne stava scendendo dalla bicicletta al momento dell’investimento. L’impatto è stato violento: la giovane è stata sbalzata oltre il guardrail e ha riportato traumi gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco volontari di Lavis, i carabinieri e la polizia locale. Per la 15enne, però, non c’è stato nulla da fare.