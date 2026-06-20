Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Modena, scontro tra camper e camion su A1: 6 feriti, grave un neonato di 7 mesi

Cronaca
©Ansa

Nel grave incidente, avvenuto nel Modenese, sono rimaste ferite sei persone, tra cui una madre e un bambino di 7 mesi. Trasferito all'ospedale Maggiore di Bologna, il piccolo, che viaggiava a bordo del camper, è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia autostradale

ascolta articolo

Un camper e un camion si sono scontrati questa mattina sull'autostrada A1. Nel grave incidente, avvenuto nel Modenese, in direzione nord, sono rimaste ferite sei persone, tra cui una madre e un bambino di 7 mesi. Trasferito all'ospedale Maggiore di Bologna, il piccolo, che viaggiava a bordo del camper, è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno operato d'urgenza per estrarre e soccorrere le persone coinvolte e per mettere in sicurezza l'intera area, fortemente compromessa dall'impatto dei due mezzi. Restano ancora da chiarire le cause dello scontro.

©Ansa

L'incidente sull'A1

Per consentire le delicate operazioni di soccorso e permettere l'atterraggio in sicurezza dell'elisoccorso del 118, il tratto autostradale interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per alcuni minuti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118, sono intervenuti anche gli agenti della polizia autostradale per i rilievi e la gestione della viabilità.

Vedi anche

Siracusa, 15enne muore in incidente stradale: era promessa della danza

Cronaca: Ultime notizie

Giornata del rifugiato, Mattarella: "No a condotte irresponsabili"

Cronaca

In occasione della ricorrenza, che si celebra ogni anno il 20 giugno, il presidente della...

Scontro Suv-scooter in Versilia, muore 17enne: in fuga occupanti auto

Cronaca

Il 17enne è morto sul colpo e un altro ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale...

Siracusa, 15enne muore in incidente stradale: era promessa della danza

Cronaca

Davis Aloschi, giovane promessa della danza, ha perso la vita in un violento scontro tra scooter...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 giugno: la rassegna stampa

Cronaca

L’attacco di Trump a Meloni e la replica della premier italiana dominano le prime pagine dei...

17 foto
Prime pagine 20 giugno

Cantiere Tav, lanci di pietre contro le forze dell'ordine a Chiomonte

Cronaca

Alcune decine di persone con il volto coperto hanno iniziato a lanciare pietre contro gli agenti...

Cronaca: i più letti