Nel grave incidente, avvenuto nel Modenese, sono rimaste ferite sei persone, tra cui una madre e un bambino di 7 mesi. Trasferito all'ospedale Maggiore di Bologna, il piccolo, che viaggiava a bordo del camper, è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia autostradale

Un camper e un camion si sono scontrati questa mattina sull'autostrada A1. Nel grave incidente, avvenuto nel Modenese, in direzione nord, sono rimaste ferite sei persone, tra cui una madre e un bambino di 7 mesi. Trasferito all'ospedale Maggiore di Bologna, il piccolo, che viaggiava a bordo del camper, è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno operato d'urgenza per estrarre e soccorrere le persone coinvolte e per mettere in sicurezza l'intera area, fortemente compromessa dall'impatto dei due mezzi. Restano ancora da chiarire le cause dello scontro.