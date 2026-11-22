I Muse hanno costruito uno show magistrale sotto ogni punto di vista: voce, suono, scenografia e carisma. Il pubblico ha seguito il concerto alternando il religioso silenzio all’euforia più scatenata. Proprio come l’enigmatico Segnale Wow! rilevato il 15 agosto 1977, Matt Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme hanno portato gli spettatori nello spazio

Incontenibili Muse . Sabato 21 novembre il gruppo britannico, trainato dal travolgente Matt Bellamy, ha regalato un concerto a dir poco straordinario. Quasi due ore di musica ed energia da brividi sul palco dell’Unipol Dome di Milano. Proprio come l’enigmatico Segnale Wow! rilevato il 15 agosto 1977, i Muse hanno portato il pubblico nello spazio.

muse, show spaziale a milano

Largamente attesi e fortemente voluti, i Muse hanno condotto 15.000 spettatori in un viaggio tra le frequenze del suono. L’Unipol Dome, nuova cattedrale milanese della musica mondiale, ha ospitato la formazione per la seconda tappa del tour. Biglietti sold out. Poco dopo le 21 i Muse hanno lanciato la loro navicella nello spazio. Il gruppo ha proposto una scaletta attingendo dall’ultimo progetto discografico The Wow! Signal, arrivato al primo posto della classifica settimanale degli album più venduti nel Regno Unito, e da una discografia monumentale. Hit immortali e brani destinati a diventare nuovi classici.

Matt Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme non hanno lasciato il tempo di respirare, costruendo uno show magistrale sotto ogni punto di vista: voce, suono e carisma. Sonorità aggressive, scenografia accattivante e giochi di luce. Il pubblico ha seguito il concerto alternando il religioso silenzio all’euforia più scatenata. Cascate infuocate, fiamme incandescenti, robot futuristici e galassie inarrivabili hanno fatto da sfondo al palco.

Dopo Cryogen, il gruppo ha proposto uno dei brani più amati e iconici della storia della musica alternative rock e non solo: Supermassive Black Hole. Standing ovation del pubblico. Attraverso canzoni del passato e del presente, i Muse hanno aperto una porta sul futuro. Poche parole in favore di quasi due ore ininterrotte di musica, per un concerto che i presenti non dimenticheranno. Laser a completare un mondo spaziale. In scaletta anche Hexagons, The Sickness in You and I, Isolated System e Undisclosed Desires.

Da sottolineare anche l’esibizione di Madness, il brano tratto dall’acclamato The 2nd Law, pubblicato nel 2012. Dopo Isolated System, i Muse hanno proposto Nightshift Superstar per uno dei momenti più adrenalinici della serata. Time Is Running Out da cantare a squarciagola. Synthwave e rock si sono mescolati creando un mondo dai suoni fantascientifici.