Muse, è uscito il nuovo album The Wow! Signal

Dopo le date in programma negli Stati Uniti d’America e in Canada, a novembre i Muse daranno il via alla leg europea della tourneè con il doppio appuntamento in scena all’arena Co-op Live di Manchester. Successivamente, la formazione arriverà anche in Italia con i concerti in programma il 20 e il 21 novembre all’Unipol Dome di Milano

Venerdì 26 giugno i Muse hanno pubblicato il loro decimo album The Wow! Signal contenente anche il nuovo singolo Hush con Ellie Goudling. A novembre la formazione britannica, guidata da Matthew Bellamy, sarà protagonista di un doppio appuntamento live all’Unipol Dome di Milano.

Dopo le date in programma negli Stati Uniti d’America e in Canada, a novembre i Muse daranno il via alla leg europea della tourneè con il doppio appuntamento in scena all’arena Co-op Live di Manchester. Successivamente, la formazione arriverà anche in Italia con i concerti in programma il 20 e il 21 novembre all’Unipol Dome di Milano . Questo il calendario con gli appuntamenti europei:

A circa quattro anni di distanza dal precedente lavoro Will of the People, arrivato al primo posto della classifica settimanale degli album più venduti nel Regno Unito, i Muse hanno lanciato l’atteso disco The Wow! Signal. Venerdì 26 giugno il trio ha pubblicato l’album contenente dieci canzoni , tra le quali Hush in collaborazione con Ellie Goudling. Tra i brani presenti anche i singoli Unravelling e Be with You. Questa la tracklist completa dell’album The Wow! Signal dei Muse:

Il gruppo, formato da Matthew Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme, è tra le formazioni di maggior successo della scena musicale internaizonale. Nel corso degli anni i Muse hanno scalato le classifiche con numerosi album, tra i quali Black Holes and Revelations, The Resistance e Drones. Per quanto riguarda i brani, citiamo Time Is Running Out, Supermassive Black Hole, Starlight, Uprising, Undisclosed Desires e Madness. Ricordiamo anche le due statuette vinte nella categoria Best Rock Album ai Grammy Awards.