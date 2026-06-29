Muse, è uscito il nuovo album The Wow! Signal

Dopo le date in programma negli Stati Uniti d’America e in Canada, a novembre i Muse daranno il via alla leg europea della tourneè con il doppio appuntamento in scena all’arena Co-op Live di Manchester. Successivamente, la formazione arriverà anche in Italia con i concerti in programma il 20 e il 21 novembre all’Unipol Dome di Milano
Venerdì 26 giugno i Muse hanno pubblicato il loro decimo album The Wow! Signal contenente anche il nuovo singolo Hush con Ellie Goudling. A novembre la formazione britannica, guidata da Matthew Bellamy, sarà protagonista di un doppio appuntamento live all’Unipol Dome di Milano.
muse, è uscito The Wow! Signal
A circa quattro anni di distanza dal precedente lavoro Will of the People, arrivato al primo posto della classifica settimanale degli album più venduti nel Regno Unito, i Muse hanno lanciato l’atteso disco The Wow! Signal. Venerdì 26 giugno il trio ha pubblicato l’album contenente dieci canzoni, tra le quali Hush in collaborazione con Ellie Goudling. Tra i brani presenti anche i singoli Unravelling e Be with You. Questa la tracklist completa dell’album The Wow! Signal dei Muse:
- The Dark Forest
- Nightshift Superstar
- Shimmering Scars
- Cryogen
- Be With You
- Hexagons
- The Sickness In You & I
- Unravelling
- Hush
- Space Debris
Dopo le date in programma negli Stati Uniti d’America e in Canada, a novembre i Muse daranno il via alla leg europea della tourneè con il doppio appuntamento in scena all’arena Co-op Live di Manchester. Successivamente, la formazione arriverà anche in Italia con i concerti in programma il 20 e il 21 novembre all’Unipol Dome di Milano. Questo il calendario con gli appuntamenti europei:
- Nov 12 – Manchester, UK - Co-op Live
- Nov 13 – Manchester, UK - Co-op Live
- Nov 15 – London, UK - The O2
- Nov 16 – London, UK - The O2
- Nov 18 – Berlin, Germany - Uber Arena
- Nov 20 – Milan, Italy - Unipol Dome
- Nov 21 – Milan, Italy - Unipol Dome
- Nov 24 – Düsseldorf, Germany - PSD Bank Dome
- Nov 25 – Düsseldorf, Germany - PSD Bank Dome
- Nov 27 – Paris, France - Paris La Défense Arena
- Nov 29 – Amsterdam, Netherlands - Ziggo Dome
- Nov 30 – Amsterdam, Netherlands - Ziggo Dome
- Dic 03 – Montpellier, France - Sud de France Arena
- Dic 04 – Montpellier, France - Sud de France Arena
- Dic 07 – Zürich, Switzerland - Hallenstadion
- Dic 08 – Zürich, Switzerland - Hallenstadion
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I Muse tornano in Italia, a Milano il 20 e 21 novembre
Il gruppo, formato da Matthew Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme, è tra le formazioni di maggior successo della scena musicale internaizonale. Nel corso degli anni i Muse hanno scalato le classifiche con numerosi album, tra i quali Black Holes and Revelations, The Resistance e Drones. Per quanto riguarda i brani, citiamo Time Is Running Out, Supermassive Black Hole, Starlight, Uprising, Undisclosed Desires e Madness. Ricordiamo anche le due statuette vinte nella categoria Best Rock Album ai Grammy Awards.
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