La band britannica torna in Italia con due concerti all’Unipol Dome di Milano. I live fanno parte del “Muse - The Wow! Signal Europa Tour” e seguono l’uscita del nuovo album “The Wow! Signal”, prevista il 26 giugno. Biglietti in prevendita dal 17 giugno, vendita generale dal 19 giugno
Dopo dieci anni di attesa, i Muse tornano finalmente in Italia, pronti a riabbracciare il loro pubblico con due date imperdibili. La band britannica guidata da Matthew Bellamy salirà sul palco dell’Unipol Dome di Milano venerdì 20 e sabato 21 novembre 2026, portando in scena il “Muse - The Wow! Signal Europa Tour”. Un ritorno molto atteso dai fan italiani, che potranno ritrovare dal vivo l’energia e lo spettacolo visionario di uno dei gruppi rock più iconici degli ultimi decenni.
Il nuovo album “The Wow! Signal”
Il tour accompagna l’uscita del decimo album in studio della band, “The Wow! Signal”, prevista per il 26 giugno, un nuovo capitolo discografico che promette di ampliare ulteriormente l’universo sonoro dei Muse.
Il titolo prende ispirazione da un affascinante episodio della storia dell’astronomia: nel 1977 fu infatti registrato un impulso radio della durata di 72 secondi, proveniente dalla costellazione del Sagittario. L’astronomo che lo individuò rimase colpito dalla sequenza “6EQUJ5” al punto da cerchiarla e annotare accanto un semplice ma eloquente “Wow!”, dando così origine al nome con cui il segnale è passato alla storia.
L’uscita dell’album è stata anticipata da diversi singoli che ne offrono già un assaggio delle sonorità: da “Nightshift Superstar”, attualmente in rotazione radiofonica e caratterizzato da un mix di rock ed elementi French house, a “Hexagons” e “Cryogen”, fino a “Be With You”, accompagnato da un video diretto da Nico Paolillo e interpretato da Ella Balinska, che contribuisce ad arricchire l’immaginario visivo del progetto.
Biglietti, date e prevendite
Il gruppo composto da Matt Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme porterà dal vivo i brani storici e quelli del nuovo album. Le date segnano il ritorno della band nelle arene indoor dopo il “Drones World Tour”, che li aveva visti protagonisti in Italia con sei live all’Unipol Forum di Milano.
I biglietti saranno disponibili in più fasi.
- Pre-sale per titolari Mastercard dalle 10 di mercoledì 17 giugno
- Pre-sale My Live Nation dalle 10 di giovedì 18 giugno
- Vendita generale dalle 10 di venerdì 19 giugno su Ticketmaster e Ticketone
Per accedere alla pre-sale My Live Nation basta registrarsi gratuitamente su livenation.it.
Chi preordina il nuovo album dallo store ufficiale di Warner Music Italy potrà accedere in anticipo alla pre-sale del tour, attiva dalle 10 del 17 giugno.
Virgin Radio è radio partner ufficiale dei concerti.
©Getty
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