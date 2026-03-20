Il gruppo britannico, formato da Matt Bellamy, Chris Wolstenholme e Dominic Howard, pubblicherà il decimo album The WOW! Signal il 26 giugno. In attesa dell’uscita del nuovo progetto discografico, i Muse hanno lanciato il singolo Be With You

Il 26 giugno il trio, formato da Matt Bellamy, Chris Wolstenholme e Dominic Howard, pubblicherà il decimo album The WOW! Signal. In attesa della distribuzione del disco, i Muse hanno lanciato il nuovo singolo Be With You.

Grande attesa per il nuovo progetto discografico di una delle formazioni rock di maggior successo a livello internazionale. Come annunciato in un post condiviso sul profilo Instagram che conta più di 2.500.000 di follower, The WOW! Signal farà il suo debutto sul mercato tra poche settimane, più precisamente il 26 giugno. A circa tre anni di distanza da Will of the People, i Muse torneranno quindi con un nuovo lavoro anticipato dal secondo singolo Be With You, il cui videoclip ufficiale ha superato 300.000 visualizzazioni in meno di ventiquattro ore.

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Per festeggiare l’arrivo dell’album, i Muse hanno annunciato uno speciale concerto in programma alla O2 Academy Brixton di Londra il 3 aprile. In attesa di conoscere maggiori informazioni su una nuova possibile tournée mondiale, confermati altri due appuntamenti live: il 2 luglio all'American Family Insurance Amphitheater di Milwaukee e il 17 luglio a Quebec City.

Nel 1999 il gruppo ha pubblicato il primo album Showbiz ottenendo immediatamente un riscontro straordinario. Tra i dischi più popolari troviamo sicuramente Black Holes and Revelations del 2006 e The Resistance del 2009. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Time Is Running Out, Supermassive Black Hole, Starlight, Uprising e Madness. Nel corso degli anni i Muse hanno venduto milioni di copie a livello mondiale. Spazio anche ai riconoscimenti, tra i quali due statuette nella categoria Best Rock Album ai Grammy Awards. Inoltre, ricordiamo anche la vittoria come Favorite Rock Artist alla 38esima edizione degli American Music Awards e come British Live Act ai BRIT Awards del 2005 e del 2007.