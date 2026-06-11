Jason Momoa e Lisa Bonet si erano conosciuti in un jazz club nel 2005. L’attore, 46 anni, e l’attrice, 58 anni, si erano poi sposati in segreto nel 2017 ma, dopo 16 anni di relazione e cinque di matrimonio, nel 2022 avevano annunciato la separazione e nel 2024 Bonet aveva presentato ufficialmente la richiesta di divorzio. Entrambi, però, continuano comunque a dedicarsi alla famiglia che hanno costruito insieme, composta dai figli Lola Iolani , 18 anni, e Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha , 17 anni. Proprio pochi giorni fa si sono ritrovati fianco a fianco in occasione della cerimonia di diploma del liceo della loro primogenita, che si è tenuta alla California State University di Los Angeles. I genitori hanno festeggiato con orgoglio la ragazza, che i fotografi hanno anche immortalato in un tenero momento di condivisione con il padre, mentre lui la aiutava a sistemare le leis, le tradizionali ghirlande di fiori colorati hawaiane, un omaggio alle sue radici (l’attore è infatti nato alle Hawaii). Sul cappello da diploma di Lola compariva poi la scritta “Hold my poodle”, una citazione ironica della commedia White Chicks.

GENITORI PER SEMPRE

“L’amore tra di noi continua, evolvendo in modi in cui desidera essere conosciuto e vissuto”, avevano scritto su Instagram Jason Momoa e Lisa Bonet quando si erano lasciati. “Ci liberiamo a vicenda per essere chi stiamo imparando a essere. Resta la nostra devozione incrollabile a questa vita sacra e ai nostri figli. Insegnando loro cosa sia possibile. E che l’amore debba prevalere”. L’ex coppia non ha mai rivelato i motivi della separazione, ma poco dopo l’annuncio, alcune fonti loro vicine avevano citato un progressivo cambiamento delle rispettive priorità: “Jason è molto concentrato sulla sua carriera e vuole lavorare. Ha trovato il successo e questo lo sta riempiendo di gioia. Lisa vuole restare a Los Angeles e non è interessata a seguirlo in giro per il mondo per lunghi periodi di tempo. Si sono allontanati e vogliono cose diverse”. In un’altra occasione, l’attore aveva precisato che “non siamo tornati insieme”, ma che comunque “siamo una famiglia, abbiamo due bellissimi bambini”. Bonet ha anche un’altra figlia, l’attrice Zoë Kravitz, 37 anni, avuta dal cantante Lenny Kravitz, con il quale era stata sposata dal 1987 al 1993. Il volto del film Aquaman (che presto tornerà al cinema nei panni del mercenario alieno Lobo nella pellicola Supergirl con Milly Alcock) e l’ex membro del cast della sitcom I Robinson seguono comunque la stessa strada nell’educazione dei figli, per la quale hanno deciso di accantonare eventuali tensioni e di essere presenti sempre con amore. Anche altre coppie di Hollywood si impegnano nella genitorialità condivisa. Gwyneth Paltrow e Chris Martin, genitori di Apple e Moses, gestiscono un divorzio amichevole e consapevole, che sui social l’attrice ha definito “un’enorme opportunità di venire a patti con la realtà, capendo chi sei, cosa desideri e cosa ti meriti di ottenere”. Anche Jennifer Garner e Ben Affleck sono uniti nella crescita dei tre figli Violet, Fin e Samuel. Sul fronte sentimentale, invece, Momoa e Bonet hanno gestito diversamente le nuove frequentazioni: se l’attrice non ha mai ufficializzato nulla, nel 2024 l’attore ha invece annunciato il legame con l’attrice Adria Arjona, 34 anni, che ha conosciuto nel 2021 sul set del film Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Sweet Girl. In una recente intervista alla rivista People, Momoa ha definito Arjona “l’amore della mia vita”.