Aquaman e il regno perduto, il cast del film con Jason Momoa stasera in tv. FOTO
Va in onda su Italia 1, venerdì 10 aprile, il film del 2023 diretto da James Wan. Quindicesimo e ultimo film del DC Extended Universe, è il sequel diretto di Aquaman
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