Aquaman e il regno perduto, il cast del film con Jason Momoa

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Amber Heard è Mera. Regina di Atlantide e compagna di Arthur, Mera è la madre del piccolo erede al trono. Nel sequel il suo ruolo è ridimensionato rispetto al primo film - una scelta narrativa che ha suscitato qualche critica - ma resta un punto di riferimento emotivo per Arthur e un simbolo del legame tra il mondo atlantideo e quello umano.

Amber Heard torna a parlare di Johnny Depp in un documentario presentato al Sundance