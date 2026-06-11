Jack White, esce l'album Frozen Charlotte (e il 1° brano Dollar Bill)

Sta per arrivare il settimo album in studio di uno dei più grandi geni del rock. Il disco vedrà la luce il 10 luglio e comprenderà tredici brani. Ad aprire la scaletta saranno G.O.D. and the Broken Ribs e Derecho Demonico, le due canzoni già presentate nel singolo diffuso ad aprile. Contestualmente è stato reso disponibile anche un nuovo estratto, Dollar Bill

Nelle informazioni pubblicate viene specificato che il disco è stato inciso insieme ai musicisti che accompagnano abitualmente Jack White dal vivo: Patrick Keeler alla batteria, Dominic Davis al basso e Bobby Emmett alle tastiere. La descrizione del lavoro sottolinea come il gruppo abbia affrontato immediatamente una nuova sessione creativa: “Invece di adagiarsi sugli allori per il lavoro svolto, sono entrati subito in studio e hanno registrato quello che sarebbe diventato Frozen Charlotte”.

La notizia dell’uscita dell’album è emersa attraverso una modalità insolita. L’annuncio è stato infatti celato all’interno di un video promozionale realizzato per la Third Man Records. Successivamente Frozen Charlotte è comparso sul sito ufficiale dell’etichetta fondata da White, dove sono stati forniti ulteriori dettagli sulla realizzazione del progetto.

Dalle origini a icona del rock contemporaneo

Nato a Detroit il 9 luglio 1975 con il nome di John Anthony Gillis, Jack White si è affermato come una delle figure più influenti del rock statunitense degli ultimi decenni. Cantautore, polistrumentista, produttore discografico e anche attore, ha costruito la propria reputazione grazie a un approccio artistico che intreccia blues, garage rock, folk e sonorità tradizionali americane. La notorietà internazionale è arrivata alla fine degli anni Novanta con i White Stripes, il duo formato insieme a Meg White, protagonista di una rapida ascesa culminata nel successo di White Blood Cells nel 2001. Nel corso della sua carriera White ha conquistato dodici Grammy Award ed è stato inserito da Rolling Stone al diciassettesimo posto nella classifica dei cento più grandi chitarristi di tutti i tempi. Parallelamente all’attività con i White Stripes, conclusasi nel 2011, ha dato vita a progetti come i Raconteurs e i Dead Weather, collaborando inoltre con artisti del calibro di Bob Dylan, Loretta Lynn, Alicia Keys, Beyoncé, Wanda Jackson, Jerry Lee Lewis e Josh Homme.

Una discografia ricca tra band, produzioni e carriera solista

L’attività discografica di Jack White attraversa oltre venticinque anni di musica e comprende alcuni dei titoli più rappresentativi del rock del nuovo millennio. Con i White Stripes ha pubblicato album fondamentali come The White Stripes, De Stijl, White Blood Cells, Elephant, Get Behind Me Satan e Icky Thump, lavori che hanno contribuito a definire l’identità sonora del gruppo. In seguito ha ampliato il proprio percorso artistico con i Raconteurs, autori di dischi come Broken Boy Soldiers, Consolers of the Lonely e Help Us Stranger, e con i Dead Weather, formazione che ha realizzato Horehound, Sea of Cowards e Dodge & Burn. La carriera solista, inaugurata nel 2012 con Blunderbuss, ha portato White a debuttare più volte al vertice delle classifiche statunitensi grazie ad album come Lazaretto, Boarding House Reach, Fear of the Dawn, Entering Heaven Alive e No Name. Frozen Charlotte si inserisce dunque in una produzione particolarmente ampia e articolata, confermando la continuità creativa di un artista che da decenni occupa un ruolo centrale nella scena rock internazionale.

Di seguito potete ascoltare Dollar Bill di Jack White, il primo singolo del nuovo album Frozen Charlotte.