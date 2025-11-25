Jack White, concerto in Italia per la prima volta da solista

Il ritorno del musicista statunitense sulle scene italiane ha finalmente una data ufficiale: sarà lui ad aprire l’edizione 2026 del festival La Prima Estate, appuntamento ormai centrale nella programmazione culturale di Lido di Camaiore

La Prima Estate ha confermato che Jack White sarà il quarto headliner dell’edizione che si svolgerà dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno al Parco BussolaDomani. Il festival, giunto alla sua quinta stagione, svela così un tassello fondamentale del proprio cartellone, dando ulteriore impulso a un programma che già comprende Nick Cave & The Bad Seeds, Gorillaz e Twenty One Pilots. L’apertura delle vendite per i biglietti dedicati alla serata del 19 giugno è fissata alle ore 11 di martedì 25 novembre su TicketOne, unico canale autorizzato.

L'annuncio, diffuso ieri - 24 novembre 2025 - ha segnato uno dei momenti più attesi della rassegna, che nel nuovo anno promette una line up dominata da nomi di peso della scena internazionale.

La presenza dell’artista di Detroit, uno dei nomi più amati degli ultimi decenni, rafforza ulteriormente un cartellone che propone già l’unica data italiana di Nick Cave & The Bad Seeds e gli esclusivi show di Gorillaz e Twenty One Pilots.

Jack White, fondatore dei The White Stripes – entrati quest’anno nella Rock & Roll Hall of Fame – ha ridefinito la propria identità attraverso una serie di lavori solisti che hanno trovato riscontro positivo in pubblico e critica. Percorrendo territori sonori che spaziano dal blues alla sperimentazione, ha firmato album come Lazaretto, Fear of the Dawn e No Name, considerato tra i progetti più significativi del 2024.

Parallelamente, ha portato avanti un percorso da solista che lo ha visto più volte in vetta alle classifiche statunitensi.

Premiato con dodici Grammy Award e inserito da Rolling Stone al diciassettesimo posto tra i più grandi chitarristi di sempre, ha costruito una carriera segnata da un’instancabile ricerca musicale. Dai White Stripes, fondati nel 1997 insieme a Meg White e consacrati dal successo internazionale di White Blood Cells, fino ai progetti paralleli con i Raconteurs e i Dead Weather, White ha attraversato generi e collaborazioni di alto profilo, lavorando tra gli altri con Alicia Keys, Loretta Lynn, Bob Dylan, Beyoncé e Josh Homme.

Jack White, nato a Detroit nel 1975 come John Anthony Gillis, è un cantautore, polistrumentista, produttore e attore statunitense noto soprattutto come chitarrista e voce dei White Stripes.

Jack White, le radici nella Detroit operaia

La storia personale di Jack White affonda le radici nella Detroit operaia, dove cresce come ultimogenito di dieci figli e si avvicina alla musica sin dall’infanzia, tra cori parrocchiali, primi strumenti e passioni blues e folk. Da adolescente frequenta studi di musica e botteghe artigiane, fonda piccole band locali e inizia un percorso che lo porterà a esibirsi con gruppi come Goober & the Peas, i Two-Star Tabernacle e i Go, fino all’esplosione dei White Stripes.

Negli anni porta avanti la sua etichetta Third Man Records, partecipa a colonne sonore, documentari e progetti cinematografici, e alimenta una produzione che riflette la sua visione creativa, spesso legata al simbolismo del numero tre. La sua vita privata comprende relazioni note, un matrimonio con la modella Karen Elson e due figli, mentre la sua attività resta oggi divisa tra i Dead Weather, i Raconteurs e la carriera solista.