Bob Dylan e Jack White pubblicano una canzone insieme

Ball and Biscuit dei White Stripes venne eseguita live nel 2004 durante un concerto di Bob Dylan a Detroit

È il 2004 quando Bob Dylan e Jack White si esibirono insieme sul palco del Detroit State Theatre, oggi noto come Fillmore Detroit. La coppia di artisti propose il brano Ball and Biscuit che ora verrà finalmente pubblicato su vinile.

L’esibizione di Jack White e Bob Dylan si tenne nel 2004 durante un concerto del secondo. La coppia propose Ball and Biscuit, ottava traccia dell’album Elephant del duo rock.

A distanza di quasi vent’anni da quella performance, Jack White ha annunciato l’uscita di un cofanetto contenente anche un vinile con l’esibizione live al fianco di uno dei più grandi cantautori della storia della musica ( FOTO ). Il cantante dei White Stripes ha condiviso la copertina del lavoro in un post sul profilo Instagram .

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

Nel 2003 i White Stripes hanno lanciato Elephant trainato dal brano Seven Nation Army, tra i più identificativi della loro discografia. Per quanto riguarda i singoli troviamo anche Blue Orchid, My Doorbell, Icky Thump e Conquest.