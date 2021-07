Italia-Belgio, lo strano derby: il "po-popopo-po" arriva da Bruges...

Seven Nation Army, la canzone-tormentone della vittoria degli azzurri ai Mondiali 2006, debuttò come coro da stadio nel 2003 proprio in Belgio e fu presa in prestito qualche anno dopo dai tifosi della Roma...

approfondimento

Jack White, online il nuovo album: ecco "Boarding House Reach"

Uscita nel marzo 2003, prima traccia dell'album Elephant, premiata nel 2003 con il Grammy Award per la miglior canzone rock, Seven Nation Army si affermò subito come il massimo successo del repertorio dei White Stripes, diventando popolare nel Nord Europa e venendo subito adottato dalle tifoserie di moltissimi club. Il titolo si rifà a un gioco di parole appartenente all'infanzia di Jack White, che storpiava in Seven Nation Army il nome della Salvation Army, l'esercito della Salvezza britannico. White ha dichiarato di aver composto il riff pensando a un'ipotetica colonna sonora di un film di James Bond (compito che in effetti gli verrà affidato nel 2008 per Quantum of Solace), ma la storia prese subito una direzione diversa, portando Seven Nation Army non nei film di spionaggio ma negli stadi di tutta Europa a cominciare da quello di Bruges, i cui tifosi trasformano quelle sette note in uno dei cori più trascinanti dei nostri tempi: lo si sente, per esempio, in un Bruges-Milan di Champions League del novembre 2003.