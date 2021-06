La Nazionale in musica: le canzoni più famose sugli azzurri

approfondimento

Notti Magiche, 30 anni di Un’estate italiana, inno di Italia 90

Agli anni Novanta risale invece l'abitudine di veri e propri inni di accompagnamento della Nazionale ai grandi tornei estivi: il primo, indimenticabile, è Un'estate italiana, composto da Giorgio Moroder come canzone ufficiale dei Mondiali di Italia '90, cantata nella versione italiana da Edoardo Bennato e Gianna Nannini e tormentone anche di questa Nazionale che si è filmata mentre la intonava sul pullman, di ritorno dallo stadio Olimpico dopo la vittoria per 3-0 sulla Turchia nel match d'esordio a Euro 2020. Nel 1994 Elio e le Storie Tese ironizzarono sul Mondiale di USA '94 con Nessuno allo stadio (si temeva che le partite si sarebbero disputate senza spettatori a causa del disinteresse degli americani verso il soccer), sigla di Mai dire Mondiali condotto dalla Gialappa's Band. Quattro anni dopo fu la volta di Da me a te, solenne inno di Claudio Baglioni scritto in occasione dei Mondiali di Francia '98. La magica estate del 2006, in cui gli azzurri di Lippi trionfano in Germania, porta invece ben due canzoni: quella “ufficiale” dei Pooh, intitolata Cuore azzurro, e quella più dissacrante dell'allora emergente Checco Zalone, che “fa il botto” con Siamo una squadra fortissimi, in cui non mancano le prese in giro verso un calcio italiano allora in pieno scandalo-Calciopoli. “La Nazionale del 2006” tornerà nel 2018 – anno in cui purtroppo l'Italia non partecipa ai Mondiali, amplificando l'effetto-nostalgia – anche in Questa nostra stupida canzone d'amore dei Thegiornalisti, contrapposta alla “Corea del Nord” che nelle memorie dei calciofili (e non solo) equivale alla più grande umiliazione sportiva della storia della Nazionale, l'eliminazione ai Mondiali 1966.