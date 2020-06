Notti Magiche, 30 anni di Un’estate italiana, inno di Italia 90

Forse non è andata proprio come ci aspettavamo, traditi dai calci di rigore. Ma Italia 90 resta un mondiale bellissimo e soprattutto ci ha lasciato una colonna sonora che non sente il peso dei suon trent'anni, Un'estate italiana ovvero le Notti magiche di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato

Italia 90': 30 anni fa iniziavano le Notti Magiche FOTO



Non è il tempo che si ferma, siamo noi che lo fermiamo. Ognuno in base ai ritmi che accompagnano la propria vita. L'estate del 1990 è quella dei nostri mondiali, quelli di una Italia 90 (30 anni dai Mondiali di Italia 90: dalla bandana al velluto ecco cosa andava di moda) che ci ha smorzato la gioia in gola il 3 luglio quando abbiamo perso ai rigori la semifinale contro l'Argentina di Diego Armando Maradona (per altro giocata proprio al San Paolo di Napoli) ma è anche quella delle Notti Magiche, di Un'Estate italiana cantata da Gianna Nannini (le canzoni più belle) ed Edoardo Bennato destinata a diventare un inno intergenerazionale. In origine si chiamava To Be a Number One e portava la firma di Giorgio Moroder, il papà della musica Dance, il creatore di quel mito che fu, ed è, Donna Summer: il suo album A Love Trilogy resta, 44 anni dopo, una pietra angolare dell'EDM.