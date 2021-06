Gianna Nannini, Notti magiche: il testo del singolo

Quale miglior modo per la Nazionale di Calcio Italiana di festeggiare la terza vittoria consecutiva a Euro2020 e il passaggio agli ottavi di finale, se non con un nuovo inno? È Lorenzo Insigne ad accendere le casse sulla celebre canzone simbolo di Italia ’90, “Notti magiche – Un’estate italiana” di Edoardo Bennato e Gianna Nannini. Ecco il testo Condividi:

Dopo la terza vittoria consecutiva e il passaggio agli ottavi di finale di Euro2020, la Nazionale Italiana di Calcio guidata dal CT Roberto Mancini, ha deciso di festeggiare in compagnia dei tifosi presenti davanti all’hotel Parco dei Principi (dove l’Italia del calcio è in ritiro), sulle note di quella che fu la canzone simbolo di Italia ’90 “Notti magiche”, anche conosciuta come “Un’estate italiana”, di Edoardo Bennato e Gianna Nannini. Sono proprio notti magiche quelle che stanno vivendo i giovani calciatori Azzurri, in corsa per la vittoria all’europeo e con loro tutta la nazione che sogna di riportare in patria il tanto ambito trofeo.

approfondimento Gianna Nannini in cinque canzoni, da "Fotoromanza" a "Sei nell'anima" L'inno di Italia '90, torna così a essere un vero e proprio tormentone, ben trentuno anni dopo quei Mondiali, intonato a squarciagola durante il tragitto dei calciatori e staff dall'Olimpico all'hotel, poi con un bis per i tifosi presenti, per festeggiare e cantare con loro. A dare il via alla festa è stato Lorenzo Insigne, mentre tutta la squadra e lo staff lo hanno seguito, cantando, abbracciandosi e incitando i fans.